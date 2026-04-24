В Астане проведут генуборку

Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

Каждый житель и организация могут внести свой вклад в благоустройство улиц и дворов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане продолжается масштабный экологический месячник «Таза Қазақстан», в рамках которого в столице проходят мероприятия по благоустройству и озеленению. 25 апреля по всему городу проведут акции по уборке территорий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

Так, 25 апреля в столице будут проводиться работы по санитарной очистке дворовых территорий, включая сбор мусора, благоустройство придомовых участков, детских и спортивных площадок, а также посадку деревьев.

Акимат города призывает ОСИ (КСК), представителей бизнеса, волонтеров и всех неравнодушных жителей принять активное участие в акции и внести свой вклад в улучшение городской среды.

Экологический месячник направлен на формирование культуры чистоты, бережного отношения к окружающей среде и повышение ответственности жителей за состояние дворов и общественных пространств.

Каждый житель и организация могут внести свой вклад в благоустройство улиц и дворов, сделав город чище, комфортнее и экологичнее.

#Астана #уборка #озеленение #экоакция

