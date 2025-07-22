Масштабную реконструкцию пункта пропуска «Сырым» начали на границе с Россией

Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

Проезд для легковых автомобилей и общественного транспорта будет закрыт до 31 декабря 2026 года

Фото: ҚазАвтоЖол

АО «НК «ҚазАвтоЖол» информирует о начале реализации проекта по реконструкции и модернизации автомобильного пункта пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании

В связи с началом строительных работ с 4 августа 2025 года проезд через пункт пропуска «Сырым» для легковых автомобилей и общественного транспорта будет временно закрыт. Ограничения будут действовать ориентировочно до 31 декабря 2026 года.

Для грузового автотранспорта вводятся ограничения: пересечение границы будет осуществляться через систему электронной очереди с пропускной способностью 200-250 транспортных средств в сутки.

Ранее Западно-Казахстанский филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» объявлял о переносе сроков введения ограничений. В настоящее время сроки определены, и реконструкция будет проводиться в соответствии с утвержденным графиком.

Альтернативные пункты пропуска для пересечения государственной границы:

1) пункт пропуска «Шаган» (РК) / «Теплое» (РФ) – двусторонний, для граждан Республики Казахстан и Российской Федерации. Расположен на 33 км автодороги KZ07-01 Уральск - граница РФ (п/п Шаган);

2) пункт пропуска «Аксай» (РК) / «Илек» (РФ) – международный. Расположен на 144 км автодороги KZ07-04 Подстепное - Федоровка - граница РФ (п/п Аксай);

3) пункт пропуска «Таскала» (РК) / «Озинки» (РФ) – международный. Расположен на 104 км автодороги KZ07-06 Уральск - Таскала - граница РФ (п/п Таскала).

Национальная компания «ҚазАвтоЖол» призывает всех участников дорожного движения заранее планировать маршрут и учитывать возможное увеличение трафика на указанных направлениях. Рекомендуется выезжать заблаговременно для своевременного и комфортного пересечения границы.

#граница #реконструкция #Сырым #КПП

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