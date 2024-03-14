Масштабные проверки в СпецЦОНах проходят в Казахстане

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

По поручению председателя АФМ РК Дмитрия Малахова во всех СпецЦОНах страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в рамках превентивной работы по инициативе АФМ состоялась рабочая встреча представителей Агентства по финансовому мониторингу, Министерства цифрового развития и НАО «Правительство для граждан». Стороны обсудили меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов. В ходе встречи было отмечено, что на сегодняшний день установлено четыре основных схемы, которые использовались мошенниками.

Заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов отметил, что такие встречи проводятся для того, чтобы выработать совместные механизмы противодействия подобным нарушениям в будущем.

– Так как только мерами уголовной ответственности проблему не решить. Необходимо услышать все заинтересованные стороны для недопущения таких случаев впредь. Наша основная задача – принятие превентивных мер, — сказал Бижанов.

Вице-министр цифровизации Аскар Жанбакин, в свою очередь, сообщил, что проведена полная интеграция информсистем, что позволяет при вводе VIN автоматически подтягивать все данные об авто и производить расчет подлежащих к уплате сборов и платежей. Обновление системы полностью исключает ввод вручную данных об авто работниками ЦОН.

В частности, отмечается, что с августа 2023 года АФМ уже зарегистрировано 23 уголовных дела, по которым проходит почти 3 тысячи автомобилей. Ущерб государству составил свыше 14 млрд тенге.

В пресс-службе добавили, что стороны договорились о дальнейшей совместной работе в данном направлении для выработки актуальных механизмов противодействия подобным нарушениям.

 О том, что сотрудников спецЦОНов подозревают в регистрации авто по поддельным документам, можно прочитать здесь

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