Скриншот из видео
Происшествия
Массовая драка попала на видео в Кокшетау

Участников массовой драки задержали полицейские Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Потасовка между молодыми людьми попала в объективы камер видеонаблюдения ЦОУ Управления полиции города Кокшетау.

5 июня около 05:20 часов утра при осуществлении видеонаблюдения сотрудником ЦОУ возле одного из развлекательных заведений областного центра были замечены несколько молодых людей, между которыми происходил конфликт. Незамедлительно информация об инциденте была передана всем автопатрулям и комплексным силам полиции. В течение нескольких минут после получения вызова на место происшествия прибыли несколько экипажей батальона патрульной полиции.

Полицейские здесь же разняли дерущихся, а также задержали одного из молодых людей, который попытался скрыться. Всех участников инцидента, а это шесть мужчин в возрасте 34, 29, 26 и 25 лет стражи порядка направили на медицинское освидетельствование, а затем доставили в Управление полиции города Кокшетау для дальнейшего разбирательства.

В ходе первоначального сбора материалов установлено, что между молодыми людьми произошел словесный конфликт, который затем перерос в массовую драку. В настоящее время в рамках досудебного производства по ст. 293 ч.2 УК РК “Хулиганство” выяснением причин конфликта занимается следствие.


 

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