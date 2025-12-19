Фото: акимат Астаны

19 декабря в Астане состоится торжественная церемония одновременного зажжения более 40 новогодних ёлок. Во всех районах города будут организованы праздничные площадки с ледовыми катками, снежными горками, фотозонами, малыми архитектурными формами, ярмарками и концертными программами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Район Нура

На территории стадиона «Астана Арена» будет установлена одна из главных ёлок города. Здесь пройдет масштабная концертная программа с участием артистов Qanay, Дастана Оразбекова, Ziru, трио «Байтерек», а также детского ансамбля «Нұр Сәулем ай». Для гостей будут работать катки, снежные горки, фуд-корт, а также тематические фотозоны.

Для детей подготовят отдельную развлекательную программу с аниматорами и подарками. Зажжение ёлок пройдет ещё на 11 локациях района.

Район Сарайшык

25-метровая ёлка будет на площади «Қазақ Елі», территория оформлена в формате сказочной страны с фотозонами и малыми архитектурными формами.

Здесь состоится концертная программа с участием артистов Государственной академической филармонии. Гостей также ждут выступления фигуристов, анимационные программы, игры для детей, катание на ледовых катках и снежных горках. Будет «Фабрика подарков», где дети смогут получить новогодние подарки от Аяз ата.

Район Алматы

Новогодние ёлки зажгутся в четырёх локациях. Главным центром праздника станет набережная Акбулак, где пройдет праздничная концертная программа. Завершением вечера станет концерт и праздничный салют.

Район Байконыр

Центральной локацией станет парк имени К. Ататюрка с 20-метровой ёлкой, катком и ледяной горкой, где состоится концертная программа с участием артистов Государственного театра танца «Наз». Для гостей также пройдут игры и конкурсы с участием Аяз ата и Ақшақар, а кульминацией вечера станет праздничный салют.

Район Сарыарка

Установлено шесть новогодних ёлок. 13-метровая живая ель установлена на Городской площади с катком, ледяной горкой, фотозонами и праздничной программой с Аяз ата и Ақшақар.

На городской площади запланирована концертная программа с участием артистов театра «Жастар» и Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького, а также интерактивные активности для детей и взрослых.

Район Есиль

Главная локация — территория ЭКСПО с 22-метровой ёлкой, катком и горкой. Новогодние елки также зажгутся в Ботаническом саду, парке «Жетісу», вдоль улицы Қазақ радиосы и ЖК «Бағыстан». Ледяные горки и катки будут в жилом массиве «Пригородный» и на территории жилого комплекса «Бағыстан», а также каток и горка будут организованы в парке «Жетісу».

На площадке ЭКСПО будет представлена театрализованная праздничная программа в исполнении артистов Государственного театра драмы и комедии имени А. Мамбетова.