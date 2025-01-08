Массовый зимний забег пройдет на предстоящих выходных в Астане

11 января в мероприятии смогут принять участие любители спорта разных поколений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Место проведения - Ботанический сад. Общая дистанция соревнований - 4 км.

Регистрация желающих принять участие в соревнованиях состоится в тот же день с 08:30 до 10:00 часов.

Начало соревнований в 10:00. На финише всем участникам вручаются памятные медали.

В массовом забеге может принять участие любой желающий.