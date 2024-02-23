Матчи на вылет

Во вторник в первенстве страны по хоккею с шайбой стартовал финальный этап нынешнего сезона. По итогам регулярного чемпионата семь лучших команд Казахстана и один клуб из Узбекистана повели борьбу за звание лучшей дружины нашей республики. На данном этапе клубы разбиты на пары, где они сра­жаются за выход в полуфиналы.

Первые поединки прошли в Ташкенте и Кокшетау. Так, в столице Узбекистана местный «Хумо» принимал на своей площадке карагандинскую «Сарыарку» и, несмотря на истовую поддержку своих болельщиков, неожиданно дважды уступил. Вначале казахстанские «беркуты» смогли дожать соперника по итогам овертайма со счетом 6:5, а во второй игре карагандинцы победили уже более уверенно со счетом 5:2. Тем не менее у ташкентцев все еще есть шансы выправить ситуацию в выездных поединках, которые состоятся 25 и 26 февраля.

В Кокшетау победитель регулярного первенства «Арлан» принимал атырауский «Бейбарыс» и, неожиданно уступив в первом матче «мамлюкам» со счетом 2:4, во втором взял более чем уверенный реванш, разгромив команду с запада страны со счетом 8:0.

Первые поединки плей-офф также прошли в Астане и Усть-Каменогорске. Так, в столице «Номад» обыграл гостивший у него рудненский «Горняк» со счетом 4:1, а восточноказахстанское «Торпедо» уступило на своей площадке «Актобе» в овертайме со счетом 1:2.

А теперь несколько слов о международной Континентальной хоккейной лиге, где этот сезон доигрывает наш «Барыс», который второй год подряд не смог завоевать путевку в плей-офф. Команда у нас не блещет, а вот лидеры умудряются доказывать свой высокий уровень. Так, ветеран казахстанского хоккея и нападающий «барсов» Роман Старченко установил новый рекорд КХЛ по наибольшему чис­лу матчей за один клуб в истории.

В последнем выездном матче с хабаровским «Амуром» Роман сыграл 780-й матч за клуб в КХЛ. Ранее этот рекорд принадлежал защитнику Евгению Бирюкову, проведшему 779 игр за магнитогорский «Металлург». В нынешнем сезоне 37-летний Старченко сыграл за «Барыс» 40 матчей, в которых забросил 4 шайбы и отдал 15 результативных передач. Всего в КХЛ на счету нашего форварда 832 матча, в которых нападающий набрал 411 очков – забросил 211 шайб и отдал 200 результативных передач. По ходу всей карьеры Старченко лишь один сезон провел вне «Барыса». В сезоне-2022⁄23 он выступал за московский «Спартак».

Отметим, что в самой КХЛ определились все клубы, попавшие в плей-офф, которые в скором времени поведут борьбу за главный трофей – Кубок Гагарина. Да, наша дружина не будет участвовать в данном этапе, но зато есть игроки, которые входят в сборную Казахстана и являются лидерами иностранных команд. Так, в нижегородском «Торпедо» в плей-офф может сыграть наш Дмитрий ­Бреус, последние два сезона выступающий в МХЛ за местную «Чайку». В нынешнем сезоне он стал привлекаться в главную команду. У игрока казахстанской «молодежки» есть хороший шанс сыграть в играх на вылет.

Вновь борьбу за заветный трофей поведет двукратный обладатель Кубка Гагарина Даррен Диц, выступающий в московском ЦСКА.

За лидера нынешнего сезона магнитогорский «Металлург» играют сразу трое казахстанцев – Никита Михайлис, Виталий Орехов и Максим Мухаметов, которые должны помочь «сталеварам» в борьбе за Кубок Гагарина.

За «Автомобилист» из Екатеринбурга в плей-офф выступят двое натурализованных казахстанских хоккеистов – Джесси Блэкер и Кертис Волк. А вот хабаровскому «Амуру» в поединках на вылет будет помогать наш Кирилл Панюков.