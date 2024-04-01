Маулен Ашимбаев: Государство не оставит казахстанцев наедине с бедой

На заседании Бюро Сената спикер палаты Маулен Ашимбаев обозначил ключевые задачи работы сенаторов в условиях паводковой ситуации в регионах, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

Как сообщила пресс-служба Сената, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание депутатов на сложной паводковой ситуации, сложившейся в ряде регионов страны, и призвал коллег объединить усилия для содействия решению проблем и недопущения повторения последствий прежних лет. Он также подчеркнул, что данный вопрос находится на особом контроле главы государства.

«В ряде регионов сложилась непростая паводковая ситуация. Стихия настигла населенные пункты, размыла дороги и мосты. Глава государства дал конкретные поручения правительству и местным исполнительным органам по противостоянию ЧС и ликвидации последствий. Президент страны отметил, что сейчас важно не допустить человеческих жертв. Государство, как и ранее, не оставит казахстанцев наедине с бедой. Помощь всем пострадавшим будет оказана», – отметил председатель палаты в своем выступлении.

Он также обратил внимание на важность выстраивания слаженной работы депутатов Сената и маслихатов, нацеленных на поддержку жителей регионов.

«Ряд сенаторов уже выехали в регионы и сейчас находятся непосредственно на местах, оказывая помощь местным исполнительным органам. Считаю, что в дальнейшем нам необходимо усилить комплексную работу в этом направлении, сосредоточиться на поисках эффективных путей решения проблем на местах совместно с депутатами маслихатов», – резюмировал спикер Сената.

В ходе заседания палаты депутаты также рассмотрят закон «О ратификации Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах – членах Евразийского экономического союза». Согласно документу, учёные степени граждан государств-членов ЕАЭС в рамках трудовой миграции будут признаны на территории пяти стран.

Таким образом, в случае трудоустройства на территории стран-участников ЕАЭС учёные степени – доктор философии (PhD), доктор по профилю, кандидат наук и доктор наук – будут признаны без подтверждения.

Также сенаторами будет рассмотрен закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания».

Целью закона является сотрудничество между государствами для поиска и спасения пассажиров и экипажей, потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации.

Кроме того, члены Бюро распределили среди постоянных Комитетов Сената законы, принятые Мажилисом.