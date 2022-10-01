Маулен Ашимбаев: В Казахстане всегда будут особо почитать наследие Ахмета Байтурсынулы

По поручению главы государства председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию 150-летия Ахмета Байтурсынулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На научно-практической конференции «Ұлтына ғұмырын арнаған Ұлы тұлға» спикер Сената Маулен Ашимбаев зачитал поздравительное письмо от имени президента РК Касым-Жомарта Токаева.

«Личность Ахмета Байтурсынулы занимает особенное место в истории нашей страны. Он вел выдающуюся деятельность в сложнейший период, выпавший на долю нашего народа. По сути, жизненный путь Ахмета Байтурсынулы – это яркий пример служения своей нации. Священный долг нашего народа – увековечить имена деятелей Алаша и продолжить их великое дело», – говорится в поздравительном адресе Касым-Жомарта Токаева.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев подробно остановился на заслугах, а также политическом и духовном наследии выдающегося казахского ученого, просветителя и исторического деятеля Ахмета Байтурсынулы.

Спикер Сената подчеркнул особое значение проведение подобного юбилейного мероприятия на сакральных землях Торгая. По его словам, на новом историческом этапе Главой государства уделяется особое внимание вопросам развития региона, в этом направлении даны конкретные поручения и Парламентом ведется системная работа по их исполнению.

«Глава государства поставил задачу по строительству нового справедливого Казахстана. В настоящее время в этом направлении ведется масштабная работа. В стране реализуются комплексные политические, экономические и социальные реформы. Главная задача – укрепить независимость и улучшить благосостояние нашего народа. Для этого очень важно развивать как страну в целом, так и все регионы. Уверен, что инициативы Президента Казахстана придадут новый импульс развитию Торгая», – подчеркнул председатель Сената, отметив важную роль продвижения духовного наследия выходцев из Торгая в воспитании подрастающего поколения и строительстве справедливого Казахстана.

В ходе конференции с докладами также выступили эксперты и общественные деятели региона. В их числе заслуженный деятель Казахстана Койшыгара Салгарин, алашевед, Гарифолла Анес, исследователь творчества Ахмета Байтурсынулы Серикбай Оспанов и другие.

В рамках мероприятия также прошла церемония награждения медалью Ахмета Байтурсынулы, премией «Тіл жанашыры» и званием «Почетный гражданин Джангельдинского района».

В селе Торгай Костанайской области был открыт памятник лидерам движения «Алаш» Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулатулы. На торжественной церемонии спикер Сената подчеркнул, что священная земля Торгая взрастила не одно поколение выдающихся личностей, среди которых сподвижник хана Абылая Шакшак Жанибек, Амангельды и Кейки, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтурсынулы, Миржакып Дулатулы, призывавшие народ к просвещению, единству и патриотизму.

По словам Маулена Ашимбаева, регион имеет особое сакральное значение для страны, и наш народ всегда будет помнить об этом.

Спикер Сената также рассказал о проводимой в Казахстане работе по продвижению наследия Ахмета Байтурсынулы.

«В рамках юбилея проводится масштабная работа. Имя Ахмета Байтурсынулы увековечено в названиях населенных пунктов, улиц и объектов. На его малой родине воздвигнут мавзолей. Построен дом-музей. Выпущен 12-томник трудов «Учителя нации». Продвижение и популяризация наследия Ахмета Байтурсынулы будут продолжены в предстоящий период», – заверил Маулен Ашимбаев.

В этот же день состоялась презентация литературного дома-музея Ахмета Байтурсынулы и Миржакыпа Дулатулы.

Кроме того, в рамках поездки председатель Сената пообщался с волонтерами, задействованными в ликвидации последствий пожаров, произошедших в регионе.