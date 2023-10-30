Маулен Ашимбаев встретился с паралимпийской командой Казахстана по бочча

Спорт, Парламент
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Председатель Сената РК - президент Федерации бочча Маулен Ашимбаев встретился с паралимпийской командой страны, принявшей участие в IV Азиатских Пара играх в Ханчжоу. По итогам соревнований сборная Казахстана заняла восьмое общекомандное место, передает Kazpravda.kz 

Фото: Н.Байбулин

Поздравляя спортсменов, Маулен Ашимбаев отметил слаженую работу и достойные результаты боччистов, впервые принимавших участие в международных соревнованиях такого уровня. Соперниками наших атлетов выступили команды из Ирана, Кореи, Гонконга, Тайланда, Японии и других стран.

«В напряженной борьбе вы проявили по-настоящему лидерские качества, упорство и выдержку. Приобрели бесценный опыт, открыв новую страницу в истории бочча. Победа – это, прежде всего, достижение своих целей через преодоление трудностей и преград. В Китае у вас были опытные соперники. Поэтому восьмое место нашей сборной в командном зачете – это хороший показатель. Это означает, что нам есть к чему стремиться и над чем работать в предстоящий период», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам турнира и выразил благодарность тренерам и родителям за поддержку.

В целом, как сказал председатель палаты, Азиатские игры стали серьезным индикатором развития отечественного спорта, продвинув Казахстан на 11-ое общекомандное место. В копилке нашей страны 41 медаль, из которых 8 золотых, 12 серебренных и 21 бронзовая.

Вместе с тем, останавливаться на достигнутом нельзя и нужно готовиться к следующим соревнованиям. Именно такой системный подход к тренировкам и целеустремленность, по мнению Маулена Ашимбаева, являются залогом победы.

«В планах Федерации в декабре провести Кубок Республики. В следующем году планируется еще шесть мероприятий. Это значит, что нужно поддерживать тонус и усиленно работать дальше. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил в ближайшее время принять ряд кардинальных мер для развития сферы спорта. Одним из ключевых направлений станет улучшение качества управления и усиление координации между министерством туризма и спорта, Национальным олимпийским Комитетом и спортивными федерациями. В этой связи Федерация бочча также будет совершенствовать работу с тренерским составом и принимать ряд других мер для повышения эффективности работы», – резюмировал спикер Сената.

Отметим, на Азиатских Пара играх по бочча от Казахстана выступали Мейірбек Уразбек, Куаныш Аскарбеков, Итиана Шингисханова, Темірлан Алтынсары. Все спортсмены положительно прошли классификацию, им присвоен международный класс.

Также в эти дни прошли соревнования в Греции, где боччист из Казахстана Виктор Кожевников занял четвертое место.

#казахстан #Сенат #Спорт #Ашимбаев #паралимпиец

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