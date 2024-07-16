Маулен Ашимбаев высказался о «презентациях вместо реальной экономики»

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В год пятилетия со дня вступления в должность президента страны Касым-Жомарта Токаева, в газете «Время» опубликована статья спикера Сената «Логика реформ».

Председатель Сената вспоминает первые годы обретения суверенитета и зарождение суперпрезидентской формы правления. То время, когда произошла монополизация всех значимых сфер, олигархические группы начали срастаться с госаппаратом, а ничем не ограниченный контроль государства заполнил собой все возможные ниши.

В результате вместо мощной и стабильной экономики Казахстан мог похвастать только лишь «экономикой презентаций».