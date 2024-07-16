Маулен Ашимбаев высказался о «презентациях вместо реальной экономики»

Старые и новые подходы экономической и политической модели, которую строят в Казахстане проанализировал спикер Сената Маулен Ашибаев, передает Kazpravda.kz
В год пятилетия со дня вступления в должность президента страны Касым-Жомарта Токаева, в газете «Время» опубликована статья спикера Сената «Логика реформ».
Председатель Сената вспоминает первые годы обретения суверенитета и зарождение суперпрезидентской формы правления. То время, когда произошла монополизация всех значимых сфер, олигархические группы начали срастаться с госаппаратом, а ничем не ограниченный контроль государства заполнил собой все возможные ниши.
В результате вместо мощной и стабильной экономики Казахстан мог похвастать только лишь «экономикой презентаций».
«К началу 2010-х годов расцвела экономика презентаций, существовавшая параллельно экономической реальности. Достаточно вспомнить Госпрограмму форсированной индустриализации, согласно которой каждый год нажатием большой красной кнопки открывались новые заводы и производства – по телевизору. В итоге рост производительности, выросший до 4,5% в 2000-2007 годах, упал до 0,9% в 2012-2022 годах. Другими словами, экономика перестала быть эффективной. На этом фоне сокращались инвестиции в основной капитал, доля которых с 2007 по 2017 годы снизилась с 26% до менее чем 23% от ВВП. Серьезно просело кредитование бизнеса. Показательно, что в докладе Всемирного Банка это время названо «потерянным десятилетием». Ставка, сделанная на концентрацию власти и преобладание госсобственности в экономике, не оправдала себя», - написал Маулен Ашимбаев.