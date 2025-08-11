Суммарно они получили электричества как один небольшой город

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности выявил схему незаконной реализации электроэнергии майнинговым предприятиям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК

Установлено, что в течение двух лет группа лиц обеспечивала электроснабжением майнинговые компании за счет электроэнергии, предназначенной для населения, социальных объектов и стратегически важных предприятий региона.

По действующему законодательству, поставка электроэнергии майнерам допускается исключительно через единого государственного закупщика и в объеме, не превышающем 1 мегаватт-часа. В данном случае объем потребленной электроэнергии превысил 50 мегаватт-часов — что сопоставимо с потреблением города численностью 50–70 тысяч человек.

Ущерб от незаконной деятельности оценивается в более чем 9 миллиардов тенге. На доходы, полученные преступным путем, организатор приобрёл две квартиры в Астане и четыре автомобиля. Судом на данное имущество наложен арест с целью возможной конфискации.

Расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.