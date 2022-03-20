Транспортные полицейские выявили незаконную майнинговую ферму на станции Алматы-1, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Facebook Департамента полиции на транспорте.

«Сотрудники линейного управления полиции на станции Алматы-1 при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории железнодорожного тупика станции «Кундызды» обнаружили помещение, оборудованное под майнинговые операции», – рассказал начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

По его словам, в ходе осмотра транспортные полицейские обнаружили и изъяли 130 ящиков аппаратуры для майнинга, предназначенной для добычи криптовалют, а также жесткие диски и запасные части для аппаратуры.

«По данному факту начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия», - отметил генерал-майор полиции.