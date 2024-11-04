Майя Санду победила на президентских выборах в Молдавии

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Действующий президент Молдавии Майя Санду победила во втором туре президентских выборов с результатом 55,33% голосов, у бывшего генпрокурора Александра Стояногло - 44,67%. Такие предварительные результаты опубликовала Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

В целом на участки для голосования в Молдавии и за рубежом пришли 1 699 025 человек, что составляет свыше 54,31% от включенных в избирательные списки. Во втором туре президентских выборов 2020 года этот показатель составил 58,22%.

Вместе с тем за рубежом в этот раз в выборах приняли участие 328 855 избирателей, что стало абсолютным рекордом для республики.

Майя Григорьевна Санду - президент Республики Молдова с 24 декабря 2020 года; первая женщина-президент со дня обретения независимости республикой.

Кандидат на пост президента Республики Молдова на выборах 2016 года, выборах 2020 года и выборах 2024 года.