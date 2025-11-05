Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан Мадина Абылкасымова, структура нового закона о банках значительно изменена. Проведена ревизия и оптимизация действующих норм, предусмотрены новые разделы по корпоративному управлению в банках, поведенческому надзору, урегулированию неплатежеспособных банков. Нормами предусматривается внедрение пропорционального регулирования банковской деятельности.

«Целью данного подхода является формирование устойчивой и конкурентной среды, обеспечивающей развитие не только крупных банков, но и новых участников рынка», - пояснила Абылкасымова.

Также базовая лицензия будет отличаться от универсальной по объему разрешенных операций и уровню регуляторных требований.

«Для банков с базовой банковской лицензией проектом закона устанавливаются ограничения по максимальному размеру активов и минимальному размеру собственного капитала. При этом конкретные пороговые значения будут определяться подзаконными актами. На текущем этапе планируется ограничение размера активов до 500 млрд тенге и минимального размера капитала не менее 10 млрд тенге. Надзор за банками с базовой лицензией и пруденциальные требования будут упрощены. Предусматривается применение облегченного процесса ежегодной надзорной оценки, сокращение периодичности проведения инспекций и предоставляемой отчетности», - сказала глава АРРФР.

Значительный блок поправок законопроекта направлен на модернизацию национальной цифровой финансовой инфраструктуры. Она включает систему открытого банкинга, системы мобильных платежей и платежных карточек, национальную платежную систему, центр обмена идентификационными данными и цифровой тенге.

«Законодательно закрепляется статус цифрового тенге как новой формы национальной валюты. Порядок обращения и использования цифрового тенге будет определяться Национальным Банком», - отметила Абылкасымова.

Также нормами документа вводится стимулирование развития финтех-сектора и регулирование цифровых финансовых активов. Для развития альтернативных механизмов финансирования предусматривается предоставление универсальным банкам права осуществлять исламские банковские операции в рамках имеющейся лицензии.

«Данные нормы позволят банкам создавать внутри своей структуры специализированные подразделения, предлагающие исламские продукты без необходимости создания отдельного банка», - отметила глава АРРФР.

Законопроектом внедряется риск-ориентированная система поведенческого надзора.

«Новая модель предусматривает создание системы управления поведенческими рисками. Она включает стратегию управления поведенческими рисками, создание независимых подразделений по оценке финансовых продуктов, требования к финансовым организациям по управлению финансовыми продуктами, по раскрытию полной и достоверной информации о них потребителям, а также анализ обратной связи от потребителей», - уточнила Мадина Абылкасымова.

Кроме этого, законопроектом закрепляется перечень недобросовестных практик, включая навязывание услуг, сокрытие реальной стоимости и распространение вводящей в заблуждение информации.

Законопроектом предусматривается создание единого офиса финансового омбудсмана по банковским, страховым и микрофинансовым услугам. Решения омбудсмана будут обязательными для исполнения финансовыми организациями. Это позволит обеспечить единообразие и независимость рассмотрения обращений граждан.

Вводится новый механизм урегулирования неплатежеспособных банков.

«Для несистемных банков предусмотрены инструменты продажи банка новому инвестору, передачи активов и обязательств, в том числе в стабилизационный банк, а также конвертации обязательств в капитал. Кроме этого, для банков, которые имеют системную значимость, дополнительно предусматривается новый механизм поглощения убытков за счет их обязательств», - пояснила Абылкасымова.

При урегулировании системно значимого банка в первую очередь списывается акционерный капитал, то есть акционер банка полностью утрачивает владение банком. Затем списываются все обязательства других кредиторов в рамках механизма поглощения убытков. В-третьих, если этих мер недостаточно для восстановления финансовой устойчивости, то может быть рассмотрен вопрос вхождения в капитал со стороны государства.

«Решение об этом будет приниматься Советом по финансовой стабильности с учетом влияния банка на финансовую стабильность, а также необходимости сохранности вкладов населения и бизнеса. Государственное участие будет временным, возмездным и ограниченным по объему. Оно сопровождается сменой акционеров и руководства банка, запретом на выплату дивидендов и бонусов, ограничением рискованных операций и реализацией плана финансового оздоровления. После восстановления устойчивости банк подлежит продаже новому инвестору, а вложенные государственные средства возвращаются в бюджет», - сказала Мадина Абылкасымова.

Она добавила, что в случае возникновения убытков у государства их компенсация обеспечивается за счет банковской отрасли. Это отражает принцип справедливой и пропорциональной ответственности, согласно которому расходы на стабилизацию банковской системы несут сами участники рынка, а не государственный бюджет и налогоплательщики.