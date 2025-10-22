Как отмечается в заключении к документу, согласно параметрам, среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий среднесрочный период составит 5,3%, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Номинальный ВВП по прогнозам вырастет с 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году. Целевой коридор годовой инфляции определен в пределах 9-11% в 2026 году, 5,5-7,5 % – в 2027 году, 5-7% – в 2028 году.

Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета на 2026 год определен в сумме 19 239 061 135 тыс. тенге или составит 132% к оценке текущего года с превышением на 4 664 975 473 тыс. тенге.

В соответствии с проектом Закона Республики Казахстан «Об объемах трансфертов общего характера между республиканскими и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026 – 2028 годы» бюджетные изъятия в 2026 году составят 879 947 069 тыс. тенге согласно предварительным данным в 2027 году – 1 079 818 403 тыс. тенге, в 2028 году – 1 400 607 718 тыс. тенге.

В соответствии с проектом протокола заседания Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан объем гарантированного трансферта ежегодно составляет по 2 770 000 000 тенге.

Что касается расходов, то первоочередными направлениями бюджетных расходов остаются выполнение в полном объеме государственных социальных обязательств, развитие человеческого капитала через усиление поддержки науки, образования, медицины.