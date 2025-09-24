Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании одобрил ряд соглашений с Марокко о сотрудничестве по уголовным делам, передаче осужденных лиц и выдаче, сообщает Kazpravda.kz

Так, Соглашение между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц направлено на урегулирование отношений между компетентными органами двух стран по вопросам передачи осужденных к лишению свободы лиц для отбытия наказания в государстве гражданской принадлежности. В соответствии с Соглашением, стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы лиц для дальнейшего отбытия наказания в государстве гражданской принадлежности.

Соглашением предусматриваются конкретные основания для передачи осужденных лиц и для отказа от передачи.

Второе соглашение между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче направлено на урегулирование отношений между компетентными органами двух стран по вопросам экстрадиции лиц, установленных на территориях сторон для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение.

В соответствии с Соглашением стороны обязуются выдавать друг другу лиц, установленных на их территориях, за совершения преступлений для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение.

Соглашением предусматриваются конкретные основания для выдачи лиц и отказа от в ней.

Основным условием для выдачи является совершение уголовного преступления, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее 1 года или более строгое наказание в соответствии с законодательством сторон. При этом выдача в целях приведения приговора суда в исполнение, осуществляется при условии, если на момент поступления запроса неотбытый срок наказания составляет не менее шести месяцев.

В Соглашении содержится исчерпывающий перечень обязательных и факультативных оснований для отказа в выдаче.

Также Мажилис ратифицировал Соглашение между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Документ направлен на урегулирование отношений между компетентными органами двух стран по вопросам получения и оказания правовой помощи по уголовным делам. В соответствии с Соглашением стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нем условий предоставлять друг другу правовую помощь по уголовным делам.

Правовая помощь предоставляется если преступление, по которому был направлен запрос, является уголовно-наказуемым в соответствии с национальным законодательством обоих сторон.

Целью Соглашения является исключительно предоставление правовой помощи, запрашиваемой только компетентными органами каждой из сторон.