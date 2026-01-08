Мажилисмен ознакомился с вопросами развития аграрного образования в области Абай

Парламент
19
Айман Аманжолова
корреспондент

Депутат Мажилиса Жигули Дайрабаев провел встречу с преподавателями и студентами Школы исследований ветеринарии и сельского хозяйства Университета имени Шакарима, а также с руководителями агроколледжей области Абай, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Темой обсуждения стали актуальные вопросы развития аграрного образования и науки. Представители университета отметили необходимость тесного взаимодействия с крупными крестьянскими хозяйствами, что позволит создать благоприятные условия для прохождения студентами производственной практики.

Также были подняты вопросы увеличения размера стипендий для обучающихся по сельскохозяйственным специальностям. Руководители агроколледжей внесли предложения о выделении учебным заведениям земельных участков и обеспечении их сельскохозяйственной техникой для организации учебно-производственного процесса.

Жигули Дайрабаев подчеркнул, что реализация озвученных инициатив будет способствовать подготовке квалифицированных кадров для аграрной отрасли и устойчивому развитию сельских местностей. По его словам, все предложения будут приняты к сведению и рассмотрены в дальнейшей депутатской деятельности.

#мажилис #депутат #регион

