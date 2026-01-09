Мажилисмен посетил социальные объекты в селах области Абай

Парламент
13
Айман Аманжолова
корреспондент

Депутат, член фракции партии AMANAT Нуртай Сабильянов в ходе рабочей поездки в Урджарский район области Абай ознакомился с ходом реализации социальных и инфраструктурных проектов, а также провел встречи с жителями отдаленных населенных пунктов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Депутат посетил медицинский пункт в селе Лайбулак. Новый объект здравоохранения полностью оснащен современным оборудованием и укомплектован средним и младшим медицинским персоналом, что позволило повысить доступность первичной медицинской помощи для сельских жителей.

Также Нуртай Сабильянов ознакомился с работой спортивного модуля в селе Таскескен, где проживает порядка 2700 человек. Объект рассчитан на одновременное посещение до 80 человек. Здесь функционируют секции по футболу и греко-римской борьбе, на постоянной основе занимаются 58 детей.

Выступая перед сельчанами, депутат подчеркнул, что развитие села является одной из ключевых задач, обозначенных Главой государства.

– Развитие села – это не только строительство объектов. Это эффективное местное управление, ответственность акимов, активность самих жителей и системная государственная политика. Именно такую модель сегодня выстраивает Президент, а фракция партии AMANAT в Мажилисе обеспечивает ее законодательную и практическую реализацию, – подчеркнул депутат.

Он напомнил, что в рамках реформы местного самоуправления были существенно расширены полномочия сельских округов. В частности, на четвертый уровень бюджета переданы отдельные налоговые поступления, что позволило акиматам самостоятельно решать вопросы благоустройства, развития социальной инфраструктуры и первоочередных нужд населения. В ноябре 2025 года законопроект о местном государственном управлении и самоуправлении стал предметом отдельного обсуждения на заседании Общественной палаты при Мажилисе.

В завершение рабочей поездки депутат провел встречи с жителями сел Таскескен, Лайбулак, Алтыншокы и Жанатилек.

#мажилис #депутат #регион

