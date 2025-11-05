Мажилисмен Турлыханов предложил отменить блокировку счетов граждан

Мажилис
133
Дана Аменова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса обеспокоен тем, что казахстанцы всё чаще вынуждены страдать от действий судебных исполнителей 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На сегодняшнем заседании Мажилиса Даулет Турлыханов обратился к председателю Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой с вопросом о блокировке банковских счетов граждан, имеющих задолженности по кредитам, сообщает Kazpravda.kz

«Сегодня все больше граждан страны сталкиваются с ситуацией, когда в результате мер принудительного взыскания банковские счета блокируются полностью, имеют место факты списания 100% заработной платы и дохода индивидуальных предпринимателей. В результате люди фактически оказываются лишены возможности трудиться и погашать свои финансовые обязательства, что противоречит самой цели исполнительного производства», - отметил парламентарий. 

По словам Турлыханова, полная блокировка банковских счетов, особенно у индивидуальных предпринимателей, несет в себе риски ухода в теневую экономику и роста социальной напряженности у казахстанцев.

«Какие меры предпринимаются для предотвращения, на мой взгляд, незаконного полного списания дохода граждан, рассматривается ли вопрос о внесении изменений в нормативные акты, направленные на обязательное выделение и защиту средств, признанных как заработная плата или доход индивидуального предпринимателя, установлена ли ответственность банков за нарушение данных требований?», – обратился депутат к главе финрегулятора.

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова ответила, что банки имеют право выставлять платежное требование и могут блокировать счета при наличии у заемщика проблемной задолженности.

 «Такие меры направлены на то, чтобы обеспечивать платежную дисциплину. По физическим лицам у нас новым законом предусмотрены меры защиты. Если индивидуальный предприниматель получил это на предпринимательскую деятельность, то мы считаем, что должны распространяться нормы как для предпринимателей», – отметила она.

Как рассказала глава финрегулятора, если гражданин как ИП получил кредит для своих потребительских целей, то на него распространяются нормы по защите, которые мы предусмотрели для физических лиц.

Вместе с тем, вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова добавила, что судебные исполнители действуют в рамках действующего законодательства и если имеются факты нарушений с их стороны, то мы готовы предметно их рассмотреть в установленном порядке.

 

