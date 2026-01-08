Мажилисмены посетили предприятия в области Жетысу

Парламент
4
Айман Аманжолова
корреспондент

Депутаты, члены фракции партии AMANAT Руслан Кожасбаев и Болат Керимбек посетили стратегически важные производственные предприятия области Жетысу. В ходе рабочей поездки особое внимание было уделено индустриальному потенциалу области, реализации инвестиционных проектов, а также вопросам создания новых рабочих мест, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Одним из объектов посещения стало предприятие «Талдыкорган Кабель», которое с 2018 года занимается выпуском электрических проводов и кабельной продукции. В настоящее время на заводе на постоянной основе трудятся 200 человек. Предприятие обеспечивает внутренний рынок отечественной продукцией и вносит значительный вклад в развитие промышленного потенциала региона.

– Такие предприятия являются опорой региональной экономики. Развитие отечественного производства позволяет снизить зависимость от импорта и создать новые рабочие места. Для государства приоритетной задачей является поддержка заводов, которые выпускают реальную продукцию и обеспечивают потребности страны. Производственные предприятия области Жетысу в полной мере соответствуют этим требованиям, – отметил Болат Керимбек.

По словам Руслана Кожасбаева, развитие производственной инфраструктуры является одним из ключевых факторов регионального роста. Он подчеркнул, что открытие новых производств способствует диверсификации экономики и обеспечению населения стабильной занятостью. Реализуемые в области Жетысу проекты, по его мнению, являются наглядным тому подтверждением.

Депутаты отмечают, что в рамках реализации предвыборной программы партии AMANAT в области Жетысу из 89 запланированных мероприятий на сегодняшний день полностью выполнены 84. За последние годы в регионе введены в эксплуатацию 15 новых производственных объектов, увеличены производственные мощности двух предприятий.

Кроме того, реализованы 25 инвестиционных проектов, в результате чего создано 988 новых рабочих мест.

#мажилис #депутат #регион

