Всего пара кликов в настройках помогут не пропустить важную информацию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве проводят работу по внедрению системы экстренного оповещения населения через мобильные устройства с использованием технологии Cell Broadcast, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, в целях поэтапного внедрения системы на всей территории страны определены 11 приоритетных регионов, подверженных сейсмической активности. В настоящее время обеспечено подключение информационной системы Mass Alert в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях.

По данным МЧС, на отдельных мобильных устройствах китайских торговых марок (Huawei, Xiaomi и др.) по умолчанию служба экстренного оповещения Cell Broadcast отключена в настройках операционной системы.

В результате владельцы таких устройств могут не получать экстренные уведомления, передаваемые через информационную систему Mass Alert.

Кроме того, риск неполучения экстренных сообщений сохраняется для:

- мобильных устройств iPhone с версией операционной системы ниже iOS 18;

- мобильных телефонов, ввезённых на территорию РК из других государств без официальной сертификации;

- устройств, не зарегистрированных в сетях операторов сотовой связи РК

- «серых» мобильных устройств, не предназначенных для эксплуатации на территории РК.

На указанных устройствах параметры приёма сообщений Cell Broadcast могут быть ограничены, отсутствовать либо работать некорректно, что может привести к несвоевременному получению экстренной информации при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

В связи с этим в министерстве рекомендуют гражданам:

- проверить наличие и активность функции экстренных оповещений (Cell Broadcast) в настройках мобильного телефона;

- использовать официально ввезённые и зарегистрированные в РК мобильные устройства;

- своевременно обновлять операционную систему смартфона до актуальной версии.

МЧС совместно с государственными органами и операторами сотовой связи продолжает работу по повышению надёжности и доступности системы экстренного оповещения населения.