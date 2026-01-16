МЧС напомнило о необходимости настройки экстренного оповещения на смартфонах

Цифровизация
127
Дана Аменова
специальный корреспондент

Всего пара кликов в настройках помогут не пропустить важную информацию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве проводят работу по внедрению системы экстренного оповещения населения через мобильные устройства с использованием технологии Cell Broadcast, сообщает Kazpravda.kz  

Как уточняется, в целях поэтапного внедрения системы на всей территории страны определены 11 приоритетных регионов, подверженных сейсмической активности. В настоящее время обеспечено подключение информационной системы Mass Alert в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях.

По данным МЧС, на отдельных мобильных устройствах китайских торговых марок (Huawei, Xiaomi и др.) по умолчанию служба экстренного оповещения Cell Broadcast отключена в настройках операционной системы.

В результате владельцы таких устройств могут не получать экстренные уведомления, передаваемые через информационную систему Mass Alert.

 Кроме того, риск неполучения экстренных сообщений сохраняется для:

  - мобильных устройств iPhone с версией операционной системы ниже iOS 18;

  - мобильных телефонов, ввезённых на территорию РК из других государств без официальной сертификации;

  - устройств, не зарегистрированных в сетях операторов сотовой связи РК

  - «серых» мобильных устройств, не предназначенных для эксплуатации на территории РК.

На указанных устройствах параметры приёма сообщений Cell Broadcast могут быть ограничены, отсутствовать либо работать некорректно, что может привести к несвоевременному получению экстренной информации при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

В связи с этим  в министерстве рекомендуют гражданам:

  - проверить наличие и активность функции экстренных оповещений (Cell Broadcast) в настройках мобильного телефона;

  - использовать официально ввезённые и зарегистрированные в РК мобильные устройства;

  - своевременно обновлять операционную систему смартфона до актуальной версии.

МЧС совместно с государственными органами и операторами сотовой связи продолжает работу по повышению надёжности и доступности системы экстренного оповещения населения.

