Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Казгидромета в ближайшие дни на территории страны ожидается резкое понижение температуры. В этой связи МЧС Казахстана призывает граждан строго соблюдать меры пожарной безопасности при обогреве жилых помещений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Согласно рекомендациям необходимо:

- проверить исправность печного отопления, электрических и газовых обогревателей;

- использовать только исправные приборы;

- не допускать перегрева оборудования и не оставлять включённые приборы без присмотра;

- соблюдать безопасное расстояние до горючих материалов;

- отказаться от использования самодельных или неисправных обогревателей;

- обеспечить исправность дымоходов и провести их очистку при необходимости.

Также в МЧС обратили внимание, что правильная эксплуатация отопительных приборов является важным условием предотвращения пожаров и обеспечения безопасности граждан в период похолодания.