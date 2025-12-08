С приходом морозов увеличивается риск пожаров
По данным Казгидромета в ближайшие дни на территории страны ожидается резкое понижение температуры. В этой связи МЧС Казахстана призывает граждан строго соблюдать меры пожарной безопасности при обогреве жилых помещений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Согласно рекомендациям необходимо:
- проверить исправность печного отопления, электрических и газовых обогревателей;
- использовать только исправные приборы;
- не допускать перегрева оборудования и не оставлять включённые приборы без присмотра;
- соблюдать безопасное расстояние до горючих материалов;
- отказаться от использования самодельных или неисправных обогревателей;
- обеспечить исправность дымоходов и провести их очистку при необходимости.
Также в МЧС обратили внимание, что правильная эксплуатация отопительных приборов является важным условием предотвращения пожаров и обеспечения безопасности граждан в период похолодания.