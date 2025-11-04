– По статистике, в нашей стране больше 200 тысяч особенных детей, в первую очередь с проблемами опорно-двигательного аппарата, – рассказал кандидат физико-математи­ческих наук, профессор ­Досым Ерболатулы. – В регионах открывают реабилитационные центры, но их не хватает, и оснащение не всегда соответствует современным требованиям. Импортное оборудование дорогостоящее, цены начинаются минимум от 3–4 миллионов тенге. Мы подумали: почему бы не делать самим?

Научная группа изучила зарубежные аналоги. Несмот­ря на высокую стоимость, эти конструкции достаточно быст­ро приходят в негодность. В чис­ле минусов сотрудники детских центров также указали на огра­ниченный функционал и жесткую привязку по возрас­ту. Если скамейка рассчитана на детей 3–6 лет, значит, для семилеток нужно покупать другую.

Под перспективный гуманный проект в университете создали специальный центр. В 2023 году он получил грантовое финансирование и на сегодня уже выпускает пять моделей. Каждая прошла апробацию в устькаменогорских центрах для особенных детей, оформ­лена патентом и невероятно востребована. По словам руководителя проекта, конструкции можно подстроить под любой возраст – и под трехлетнего, и под тинейджера. Элементы можно удлинить, укоротить, и в отличие от зарубежных механических аналогов, восточно-казахстанские образцы автоматические. Например, стул-трансформер позволяет ребенку и сидеть, и лежать, и стоять.

– Детям с детским церебральным параличом проблематично держать ровно спину, – отметил ученый. – И в то же время им психологически важно чувствовать себя в вертикальном положении. Для этого и нужны тренажеры-вертикализаторы. Когда ты видишь, как ребенок без боли выпрямляется, перестает плакать, встает и делает шаги, это дорогого стоит.

Раздаточный материал помогает развитию детей

Многие модели по просьбе педагогов в университетском центре сделали по принципу пазла. У того же стула-транс­формера есть крепления, чтобы дополнительно поставить столик для занятий. Все ­элементы – из прочных композитных материалов, например, вставки, трубки – со стеклопластиком внутри. Без острых углов. Кажется, мелочь, но такие нюансы экономят персоналу – в основном женщинам – массу энергии. Чем комфортнее атмосфера, тем выше результаты.

Еще одна прикладная разработка для инклюзивного образования – стол психолога-дефектолога. По сути, у логопедов появился целый комплекс, включающий, помимо самого стола, сенсорный моноблок, тумбу со встроенной песочницей, подсветку, логопедическое зеркало. Маленький пациент рисует, лепит, играет, тренирует мелкую моторику... Тренажер включает до 500 различных упражнений! Другое устройство используется на занятиях с детьми, у которых проблемы с речью. Компьютерная программа, разработанная на казахском языке, учит произносить звуки и слоги.

– Все программное обеспечение, весь обучающий курс – наше ноу-хау, – пояснил Досым Ерболатулы. – Он очень востребован, активно используется.

В технопарке университета, что называется, выше крыши заказов на все разработки для инклюзивного образования. Бывает, из-за потока обращений к сборке даже подключают областное Общество глухих – с ним у вуза подписано соглашение. Можно сказать, в Усть-Каменогорске освоили нишу – изготовление отечест­венного оборудования для детей с ограниченными возможностями. Но, как заключил руководитель проекта, данная сфера такая обширная, что в ней всегда найдется место для новых идей и производств.