Меч и перо Кожаберген-жырау

Общество
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Андрей Кратенко

В Северо-Казахстанской области отмечают 360-летие великого казахского полководца, акына и мудреца Кожаберген-жырау.

Фото из открытых источников. Facebook.com

В стародавние времена, когда в казахских степях шли яростные сражения за свободу, рожден был Кожаберген-жырау – батыр непокорный, чей горячий дух, как раскаленный клинок, пронзил тьму средних веков. Слава о его подвигах звучала, как гроза в горных ущельях. Образ его возвышал Казахское ханство. Гордость народа, великий полководец, акын и мудрец – все это он, Кожаберген-жырау. Сердце его горело огнем свободы, но даже в самой ожесточенной битве он не терял мудрости, дипломат в нем легко уживался с воином, а меч – с пером.

О народном герое вспоминали и говорили участники научной конференции в Петропавловске в связи с его 360-летием.

Директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова отметила, что полководец и акын внес большой вклад в становление Казахского ханства, о чем свидетельствуют записи китайских летописцев.

– Выявлены уникальные документы по истории нашего края, – говорит Сауле Маликова. – Мы находим сведения о том, что в 1757 году во главе объединения «Ашамайлы Керей» стоял Кожаберген-батыр. В китайских источниках мы находим также интересную информацию о развитии торговли, что было также связано с его именем. В боях с внешними врагами Кожаберген показал себя талантливым полководцем. В возрасте 25 лет он был назначен главнокомандующим войсками Тауке-хана, который высоко ценил полководческий и дипломатический таланты Кожабергена.

Кожаберген-жырау оставил также богатое поэтическое нас­ледие. Его песне-эпосу «Елім-ай» в этом году исполняется 300 лет. В сказании описывается тяжелая жизнь казахского народа в годы Великого бедствия. «Елім-ай» – это еще и призыв к защите родной земли, гимн бесстрашию и бессмертию предков.

«Илиадой» казахского народа назвал песню «Елім-ай» заслуженный деятель Казахстана, лау­реат государственной премии Бексултан Нуржекеулы:

– Опубликовано около 15 тысяч литературных произведений о жизни и творчестве Кожаберген-жырау, – уточнил он. – Все они разосланы по Казахстану, выданы образовательным учреж­дениям. Напечатано две тысячи экземп­ляров саги «Елім-ай».

Кожаберген-жырау родился в местечке, где теперь находится аул Гултобе Жамбылского района Северо-Казахстанской области. Отец будущего полководца Толыбай (1603–1660) был известным военачальником, командовал войсками всего Среднего жуза. Мать родилась в Баянауле и была дочерью батыра Айдабола, знаменитого оратора и бия. В детстве мальчика воспитывал дядя – известный батыр Жалантос Бахадур Сейиткулулы, который сыграл значительную роль в борьбе с джунгарами.

Кожаберген обучался в медресе Самарканда, Ургенча, Бухары, освоил древнетюркский, арабский, персидский языки, был знаком с восточной литературой. Знание языков пригодилось ему в государственной службе, с 17 лет батыр возглавлял дипломатические посольства в Коканде, Бухаре, Хиве, Иране. В 17 лет он стал известен как политик, дипломат, который горячо поддерживал реформы Тауке-хана по укреплению казахской государственности, позже совместно с такими известными и влиятельными людьми в степи, как Толе-би, Казыбек-би, Айтеке-би, Кожаберген участвовал в составлении свода законов Тауке-хана «Жеті жарғы». Был наставником Богенбай-батыра.

В Жамбылском районе Северо-Казахстанской области находится могила Кожаберген-жырау, в Петропавловске и селе Пресновка ему воздвигнуты памятники.

Участники юбилейных торжеств возложили цветы к подножию величественного бронзового монумента великого полководца в Петропавловске. Председатель фонда «Қаhарман» Сабыр Касымов пояснил, что памятник посвящен не только Кожаберген-жырау, но и всему казахскому народу, доблестно сражавшемуся с джунгарами.

– Мы построили мавзолей Кожаберген-жырау, а теперь занимаемся возрождением произведений акына, – сказал глава благотворительного фонда «Жеті жарғы және Қожаберген жырау» Бекет Тургараев.

Память Кожаберген-жырау почтили в эти юбилейные дни и его потомки в одиннадцатом поколении.

– Нет казаха, который не знал бы песню «Елім-ай». Столько лет прошло, а произведения Кожаберген-жырау актуальны до сих пор. Он – гордость нашего народа, – отметил один из его потомков Бектас Тыртаев.

#СКО #Петропавловск #память #360-летие #Кожаберген-жырау #акын #полководец

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