Медаль имени Газиза Байтасова появится в Казахстане

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Фото: Акорда

Медаль имени капитана полиции Газиза Байтасова, погибшего 15 лет назад при задержании террориста-смертника, появится в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил на церемонии вручения государственных наград и воинских званий.

В выступлении было подчеркнуто, что защита территориальной целостности страны, обеспечение национальной безопасности, утверждение идеологии «Закона и Порядка» – эти критически важные задачи, которые тесно сопряжены с ответственным и созидательным патриотизмом.

«Мы должны строить и укреплять общество, где нет места правовому нигилизму, где ценят и чтут настоящих, а не мифических или мнимых героев прошлого и нашего времени. Нравственным ориентиром для молодежи должны быть люди чести и долга, посвятившие свой труд во всех сферах общественной жизни делу служения своей стране и своему народу. В их числе немало военнослужащих, полицейских, спасателей, сотрудников специальных органов, награжденных посмертно медалями и орденами за мужество и героизм. По моей инициативе их имена присваиваются улицам и различным учреждениям. Этот же подход будет применен в отношении ведомственных наград. Одной из первых станет медаль имени капитана полиции Газиза Байтасова, погибшего 15 лет назад при задержании террориста-смертника. Наша цель – увековечить память о подвигах наших героев, сохранить в сердцах соотечественников их светлый образ, воспитывать молодежь на примерах истинного мужества, непреклонной стойкости и подлинного патриотизма», – заявил Президент.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в настоящее время принимаются все необходимые меры для укрепления армии в соответствии с требованиями времени.

«Вопросы безопасности, усиления обороноспособности страны, повышения престижа службы – ключевые государственные приоритеты и задачи. В последние годы приняты комплексные меры поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных, специальных органов. В частности, запущены ипотечные программы, проведено поэтапное повышение заработной платы, расширен социальный пакет. Особое внимание уделяется омоложению и укреплению кадрового состава силовых структур. Мною было поручено стимулировать лучших выпускников военных учебных заведений. В Парламенте рассматриваются поправки, которые предусматривают присвоение отличникам учебы звания «старший лейтенант» сразу же после выпуска. В целом, нынешний и следующий годы должны пройти под знаком повышения качества военного образования», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

