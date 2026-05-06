Медаль имени Газиза Байтасова появится в Казахстане

Медаль имени капитана полиции Газиза Байтасова, погибшего 15 лет назад при задержании террориста-смертника, появится в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил на церемонии вручения государственных наград и воинских званий.

В выступлении было подчеркнуто, что защита территориальной целостности страны, обеспечение национальной безопасности, утверждение идеологии «Закона и Порядка» – эти критически важные задачи, которые тесно сопряжены с ответственным и созидательным патриотизмом.

«Мы должны строить и укреплять общество, где нет места правовому нигилизму, где ценят и чтут настоящих, а не мифических или мнимых героев прошлого и нашего времени. Нравственным ориентиром для молодежи должны быть люди чести и долга, посвятившие свой труд во всех сферах общественной жизни делу служения своей стране и своему народу. В их числе немало военнослужащих, полицейских, спасателей, сотрудников специальных органов, награжденных посмертно медалями и орденами за мужество и героизм. По моей инициативе их имена присваиваются улицам и различным учреждениям. Этот же подход будет применен в отношении ведомственных наград. Одной из первых станет медаль имени капитана полиции Газиза Байтасова, погибшего 15 лет назад при задержании террориста-смертника. Наша цель – увековечить память о подвигах наших героев, сохранить в сердцах соотечественников их светлый образ, воспитывать молодежь на примерах истинного мужества, непреклонной стойкости и подлинного патриотизма», – заявил Президент.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в настоящее время принимаются все необходимые меры для укрепления армии в соответствии с требованиями времени.