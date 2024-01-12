Медцентр на миллиард Статьи 12 января 2024 г. 3:00 16 Любовь Доброта В селе Шубарсу Туркестанской области открылось частное медицинское учреждение, в строительство и оснащение которого предприниматель вложил один миллиард тенге. фото из архива "КП" Здесь созданы все возможности для лечения местных жителей, число которых, по данным переписи 2021 года, составляло 32 390 человек. В клинике работают 60 врачей и медсестер. Она укомплектована современным оборудованием, позволяющим проводить необходимые обследования и анализы, так что местным жителям отныне нет необходимости за получением специализированной медицинской помощи ехать в районный центр Ордабасинского района – село Темирлановка. Ежедневно медучреждение может принимать 200 человек. В 2023 году в области велось строительство 24 медицинских объектов, шесть из которых – в Ордабасинском районе. Все фельдшерско-акушерские пункты своевременно введены в эксплуатацию. В текущем году медицинская помощь станет доступнее для жителей еще трех аулов Ордабасинского района, в которых завершится строительство врачебной амбулатории и двух фельдшерско-акушерских пунктов. Ордабасинская центральная районная больница в прошлом году укрепила свою материально-техническую базу, получив три машины скорой медицинской помощи, ангиографическую систему, видеогастроскопический комплект и аппарат экспертного ультразвукового исследования. В 2024 году в области в рамках национального проекта «Модернизация здравоохранения на селе» будут построены и сданы в эксплуатацию 49 медицинских объектов. #село #медицина #оборудование #Шубарсу #медцентр