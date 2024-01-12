Медцентр на миллиард

Здесь созданы все возможнос­ти для лечения местных жителей, число которых, по данным переписи 2021 года, составляло 32 390 человек.

В клинике работают 60 врачей и медсестер. Она укомплектована современным оборудованием, позволяющим проводить необходимые обследования и анализы, так что местным жителям отныне нет необходимости за получением специа­лизированной медицинской помощи ехать в районный центр Ордабасинского района – село Темирлановка. Ежедневно мед­учреждение может принимать 200 человек.

В 2023 году в области велось строительство 24 медицинских объектов, шесть из которых – в Ордабасинском районе. Все фельд­шерско-акушерские пунк­ты своевременно введены в экс­плуатацию.

В текущем году медицинская помощь станет доступнее для жителей еще трех аулов Ордабасинского района, в которых завершится строительство врачебной амбулатории и двух фельд­шерско-акушерских пунк­тов. Ордабасинская центральная районная больница в прошлом году укрепила свою материально-техническую базу, получив три машины скорой медицинской помощи, ангиографическую сис­тему, видеогастроскопический комплект и аппарат экспертного ультразвукового исследования.

В 2024 году в области в рамках национального проекта «Модернизация здравоохранения на селе» будут построены и сданы в эксплуатацию 49 медицинских объектов.