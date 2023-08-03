Мелочь, но неприятно Свежий выпуск 3 августа 2023 г. 0:00 0 Диана Калдыбек В талдыкорганских учреждениях родовспоможения пациенткам при выписке не выдавали положенные им аптечки матери и ребенка. Нарушения выявлены прокуратурой города. Как оказалось, с начала текущего года положенные в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи наборы, включающие термометры для измерения температуры тела и воды, вату, раствор перекиси водорода и другие медсредства первой необходимости, не получил ни один новорожденный. По акту прокурорского надзора 673 младенца были обеспечены данными аптечками, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. #Талдыкорган #прокуратура #новорожденные #аптечки