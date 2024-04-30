Мелодии Победы: мюзикл «Роза Багланова» представят в новом составе в Астане

9 мая артисты Государственного театра Astana Musical напомнят столичной публике о творческом наследии выдающейся казахской певицы Розы Баглановой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГАКО «Қазақконцерт».

Фото: пресс-служба ГАКО «Қазақконцерт»

Государственный театр Astana Musical приглашает на мюзикл «Роза Багланова», который в южнокорейском городе Тэгу завоевал сразу две престижные награды, как «Лучший иностранный мюзикл» и «Лучший женский образ». Успешная театральная постановка посвящена памяти народной артистке Казахстана Розе Баглановой. Детство, юность и нелегкая судьба в годы войны – эти ключевые этапы жизни легендарной певицы стали основой становления ее большого творческого пути. Именно эти исторические моменты и затрагивает мюзикл.

Зрители смогут открыть для себя неповторимый мир творчества Розы Баглановой, который полон испытаний и трудностей, ярких подвигов и славы.

Современные технологии театрального искусства, креативные режиссерские, музыкальные и оригинальные хореографические решения, популярные песни ХХ века и особая атмосфера периода военных лет никого не оставят равнодушным.

«Спектакль обещает впечатлить зрителей. Роль главной героини исполнит актриса государственного театра Astana Musical Жаркынай Ханайым. Жаркынай известная казахстанская актриса, которая прославилась ролями в сериале «Рауза», мюзикле «Нотр-Дам де Пари», комедии «№13». Несомненно, талант известной актрисы привнесут новое вдохновение и энергию в эту удивительную историю», — пишут в распространенном пресс-релизе.

Композитор – заслуженный деятель РК Артур Оренбургский, саунд дизайнер – Ақжол Өмірзақов. Режиссер-постановщик – художественный руководитель государственного театра «Astana Musical» Еслям Нуртазин.

Авторы – Ефрат Шарипов, Шыңғыс Маман, Айдын Сахаман, Әннәс Бағдат и Еслям Нуртазин.