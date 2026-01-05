«Меня не интересует содержание таких бесед»: Токаев – о встрече Назарбаева с Путиным

В газете Turkistan вышло интервью Главы государства, в ходе которого журналист поинтересовался мнением Касым-Жомарта Токаева о встречах Нурсултана Назарбаева с главой РФ, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

– Встречи, которые стали регулярными, носят неофициальный характер. Этот момент подчеркивает сам российский президент, в ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил мне, что примет Нурсултана Назарбаева по его настоятельной просьбе, - ответил Токаев.

Он отметил, что российского президента отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам.

- В субботний день, несмотря на огромную загруженность по работе, он все же нашел время для неспешной беседы с Первым президентом Казахстана. Он ценит его как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции, где Россия занимает лидирующие позиции. Данная встреча говорит о высоких человеческих качествах Владимира Путина. Меня не интересует содержание таких бесед, никогда не задаю вопросов на эту тему.

Что касается личности Нурсултана Назарбаева, то я неоднократно высказывался о нем, как об основателе современной казахской государственности. Его заслуги в создании государственных институтов, рыночных механизмов в экономике, строительстве новой столицы очевидны. Вы же знаете, мы хотим превратить Казахстан в территорию Справедливости, Закона и Порядка. Поэтому оценивать труд каждого гражданина следует по справедливости, без личной предвзятости. Это касается и Нурсултана Назарбаева, Первого президента нашей страны, - добавил Касым-Жомарт Токаев.

