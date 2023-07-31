Мертвое лето

Первыми тревогу забили животноводы. Скудные весенние попуски и небольшой разлив Иртыша серьезно обеднили сенокосные луга. Плюс из-за сухой и жаркой погоды высыхают и горят в буквальном смысле пастбища – пожарами уже уничтожены тысячи гектаров. В Прииртышье серьезные проблемы с кормозаготовкой.

– Мы работаем в двух районах – Железинском и Теренколь. К середине июля обычно заготавливали 60–70% от потребности сена, а в этом году сейчас у нас только 15% кормов. И площади для косьбы закончились – техника стоит. Косить нечего, – говорит руководитель животноводческого ТОО «Астык ПВ» Руслан Бакауов. – Нам нужно понять, пока сильно не обрушилась цена на мясо: какая будет поддержка, чтобы перезимовать? Мы тоже не бездействуем, к примеру, заходим косить к озерам, где раньше не косили. Но одним этим дело не спасешь.

Животноводы говорят о том, что без поддержки государства им это сложное лето не пережить. Свое предложение ввести режим ЧС они обсудили и с региональными властями и даже составили письмо в различные ведомства, вплоть до Администрации Президента.

Фермеры считают, что для спасения отрасли необходимо осуществить форвардный закуп всех частей мясной продукции. Сделать это могут в том числе стабилизационные фонды. Иначе уже в скором времени под нож пойдет основное поголовье, которое просто нечем будет кормить, ведь большинству не под силу самостоятельно закупить в большом объеме резко подорожавшие корма. Да, сиюминутно это сильно снизит цены на мясо, но уже в следующем сезоне они взлетят и потянут за собой очередной виток инфляции.

В письме павлодарские животноводы указали, что считают правильным ввести субсидирование на выращивание многолетних трав. А еще ежегодно заранее обнародовать информацию о попусках воды в Иртыш. Например, в этом году никто не ожидал, что пойменные сенокосные луга будут залиты в среднем только на 40%, а местами и того хуже.

Скажем, в животноводческом Майском районе большого объема воды при прохождении природоохранных попусков не было, вода пришла на луга в пределах 15–20%, тогда как в прошлые годы было 60–65%.

Как признает аким района Агыбай Амирин, сейчас местами есть сход сена, а крестьяне впервые начали косить степные территории, где урожайность варьируется от 2,5 до 7 центнеров с гектара.

В этом районе были еще и сильные пожары. К примеру, от огня пострадал Сатинский сельский округ – сгорело больше 1,2 тыс. га сенокосных угодий. Причем 500 га из них – это пастбища для скота сельских жителей, а не крестьянских хозяйств. И власти сейчас в первую очередь будут решать здесь вопрос заготовки сена для личных подворий.

– У нас есть территории, которые раньше не были предоставлены для сенозаготовок, также есть места в лесном массиве. От акима области мы получили соответствующее поручение, потому что погода в этом году сухая, – сказал Агыбай Амирин.

Того, что ситуация в регионе для сельского хозяйства очень даже непростая, чиновники не отрицают. Но ввести режим ЧС пока не могут – вопрос изучается, потому что это требует соблюдения ряда условий, в том числе о зафиксированном ущербе.

Со стороны региональных властей направлено предложение в Минсельхоз, чтобы можно было субсидировать затраты хозяйствующих субъектов на заготовку сена на лугах, если природный попуск воды меньше 40%.

Также аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что помощь акимат будет оказывать по нескольким направлениям.

Во-первых, планируется увеличить объем выделения удешевленного дизтоплива для сенокоса с 4 до 10 тыс. тонн. Во-вторых, ожидается увеличение региональных субсидий для заготовки кормов с 7 до 15 тыс. тенге за одну голову КРС и с 3 до 5 тыс. тенге – для МРС. Третье направление – это предоставление возможности фермерам заготавливать сено на землях запаса, гослесфонда и пойменных участках. И четвертое – при уборке зерновых культур солому не будут измельчать, а оставят на полях для возможности заготовки ее на корма.

А чтобы решить системную проблему, тормозящую развитие мясного животноводства, усилить кормовую базу и качество сенокосов, в регионе будут восстанавливать лиманные массивы.

– У нас ранее было девять массивов с заливными лугами, с урожайностью в шесть-семь раз выше обычных сенокосов, сейчас действуют всего лишь три из них, – рассказал Асаин Байханов. – Мы решили начать комплексную работу по восстановлению лиманных массивов Майского и Баянаульских районов. Эти районы наиболее подвержены засухе, притом что имеют наиболее развитую животноводческую отрасль – здесь сосредоточена почти половина скотопоголовья всей области.

В Майском районе уже проведено первое экспертное обследование бывших гидротехнических сооружений лиманов «Колыбай». Принято решение начать разработку проектно-сметной документации по реконструкции Колыбаевского массива площадью 14,5 тыс. га. При полной реализации проекта сотни сельчан Майского района смогут заготавливать до 40 тыс. тонн сена для 30 тыс. голов КРС.

Горящая пора

Не молчат и растениеводы области. Рекордная за 80 лет жара и засуха перечеркнули все планы на урожай. Вопрос о необходимости ввести режим ЧС на территории области обсудили еще и на площадке Региональной палаты предпринимателей. Некоторые аграрии говорят о полной гибели посевов, больше всего пострадали именно зерносеющие районы.

– У всех участников нашего кооператива из шести районов около 80 тысяч гектаров. Сеяли пшеницу, подсолнечник, ячмень. Наблюдается сильная гибель посевов. Может быть, в отдельных сельских округах получше, но в целом это плачевная ситуация, – заверяет представитель СПК «Ертис Агро» Тимур Аспанов.

– Я 50 лет работаю в сельском хозяйстве, впервые в жизни такое вижу. Подсолнух еще кое-где держится, но дождей не было, и сгорели все зерновые, – отмечает глава КХ «Андас» Зейнолла Сальменбаев.

В апреле и мае – определяющих для всходов и урожайности месяцах – синоптики зафиксировали большой дефицит влаги. Например, в апреле осадки достигли только 80% по югу области, причем в виде снега, когда были заморозки, на севере области – в основных зерносеющих районах – осадков не было вообще. В мае выпало осадков 16% от нормы, в июне – только половина. В июле предварительно регион получил 30% от нормы, причем буквально за один день и локально – в Павлодаре и нескольких районах прошел ураган с ливнем. И усугубилось все аномальной жарой – неоднократно в Прииртышье столбики термометров поднимались выше 37 градусов, и не на один день.

– Мы констатируем и атмосферную, и почвенную засуху, – отмечает директор Павлодарского филиала «Казгидромет» Галина Шпак. – Уже весенние месяцы определили, какая будет урожайность. В частности, в Кеменгере на наших опытных полях отмечается полная засуха, то есть ничего совершенно нет. И по прогнозу в августе температура ожидается выше нормы.

О потерях рапортуют и чиновники. По данным управления сельского хозяйства, в этом году в регионе зерновыми культурами засеяно 980 тыс. га.

– При прогнозируемой норме осадков в вегетационный период в 138,3 миллиметра сумма осадков составила всего 50,3 миллиметра. По зерновым в целом наблюдается низкорослость, есть потери. От общей посевной площадки хорошие посевы составляют только 14%, удовлетворительные – 65,2%, плохие – 18,3%, погибшие – 3,1%, – называет цифры руководитель управления сельского хозяйства области Марат Актаев.

Но цифры эти меняются постоянно, и не в лучшую сторону. Именно поэтому пострадавшие крестьяне считают, что есть только один вариант решения проблемы – объявить чрезвычайную ситуацию в регионе.

– У многих просто не будет возможности вовремя погасить кредиты. Вопрос стоит о том, чтобы объявить ЧС и на основании этого можно будет пролонгировать выплаты по займам, – приводит свои доводы руководитель ТОО «Агрофирма Ақжар Өндіріс» Гульзира Казылова.

Помимо этого, растениеводы просят власти выполнить все обязательства по субсидиям. А здесь все непросто: если по инвестсубсидиям финансирование есть, то вот для выплат по семенам и удобрениям деньги закончились. Регион направил заявку в Минсельхоз, но даже если ее удовлетворят, делать это надо максимально быстро. Пока же аграрии опасаются, что у них не хватит собственных ресурсов даже для того, чтобы заложить семена на посевную 2024 года.