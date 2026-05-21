Республиканский турнир по байге пройдет в Астане

Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

Главный приз – квартира

Фото: акимат Астаны

7 июня при поддержке акимата Астаны, а также под организацией Республиканской федерации байге, городской Федерации национальных и олимпийских видов конного спорта и строительной компании состоится масштабный республиканский турнир по байге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Как уточняется, мероприятие приурочено к священному празднику Курбан айт и Дню государственных символов РК. 

На ипподроме «Казанат» соберутся лучшие скакуны со всех уголков страны и самые искусные наездники. Данный турнир – яркое продолжение унаследованного от предков искусства байге и эхо национального духа.

В ходе соревнований скакуны сразятся на нескольких дистанциях:
«Кунан» байге на 9 километров:

* 1 место – 3 000 000 тенге
* 2 место – 1 500 000 тенге
* 3 место – 700 000 тенге

«Топ» байге на 16 километров:
* 1 место – автомобиль «Changan»
* 2 место – 3 000 000 тенге
* 3 место – 1 000 000 тенге

«Аламан» байге на 25 километров:
* 1 место – 1-комнатная квартира
* 2 место – автомобиль «Changan»
* 3 место – 2 000 000 тенге
* 4 место – 700 000 тенге
* 5 место – 300 000 тенге

Торжественное открытие грандиозных скачек, поднимающих национальный дух, состоится 7 июня в 11:00.

Регистрация скакунов и наездников будет проходить 6 июня с 09:00 до 18:00. Взнос за участие в «аламан» байге составляет 70 тысяч тенге, в «топ» байге – 50 тысяч тенге, а в «кунан» байге – 30 тысяч тенге. Все собранные средства будут направлены на благотворительность.

