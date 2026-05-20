Конкурс на лучшие материалы об Астане запустили среди журналистов

Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

Победители получат денежные сертификаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В честь Дня работников СМИ и Дня столицы в Астане запускают традиционный конкурс среди авторов на лучшие публикации, репортажи, сюжеты в СМИ и соцсетях о развитии Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Конкурс организует Служба коммуникаций города при поддержке Управления внутренней политики Астаны. К участию приглашаются все казахстанские журналисты, принимаются материалы об Астане на государственном и русском языках, опубликованные/вышедшие в эфир в период с 1 июня 2025 года по 16 июня 2026 года.

Каждый участник может представить на конкурс не более 1 материала и только по одной номинации.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Лучший журналист-аналитик» - аналитические материалы, посвящённые социально-экономическому и культурному развитию Астаны, опубликованные в печатных изданиях;

2) «Лучший обозреватель» - материалы в интернет-изданиях о социально-экономическом развитии Астаны, а также публикации, освещающие нарративы, связанные с вопросами законности, общественного порядка и пресечения актов вандализма, наркомании, лудомании и других социальных вызовов столицы;

3) «Лучший радиорепортаж» - радиосюжеты об Астане;

4) «Лучший телесюжет» - телесюжеты о жизни города, включая материалы, посвящённые вопросам урбанистики, соблюдения общественного порядка, профилактики и пресечения вандализма, наркомании, лудомании и иных негативных проявлений в городской среде;

5) «Лучший мобилограф» – видеоролики о жизни мегаполиса с использованием мобильной съёмки;

6) «Лучший видео обзор столицы с использованием аэросъемки и беспилотного летательного аппарата» – видеоматериалы об Астане, подготовленные с применением аэросъёмки, демонстрирующие архитектурный облик города, инфраструктурное развитие, общественные пространства и динамику городской жизни.

7) «Лучшее видео столицы с использованием генерации искусственного интеллекта» –  видеоматериалы об Астане, созданные с применением технологий искусственного интеллекта, отражающие развитие города, его архитектуру, общественные пространства, а также социальные инициативы и городскую среду;

8) «Лучший фоторепортаж» - фотоработы, отражающие современный облик и динамичное развитие Астаны, атмосферу городской жизни, архитектурную уникальность и ритм столицы. В центре внимания - знаковые места, общественные пространства, культурные события, благоустроенные районы, urban-культура.

 9) Специальная номинация «Лучший материал об Астане в социальных медиа» для популярных групп и пабликов в социальных сетях (Facebook, Instagram и TikTok).

Определять победителей по номинациям будет конкурсная комиссия из числа известных журналистов, медиа-экспертов и уважаемых представителей отрасли в столице. Лучшие работы будут поощряться денежными сертификатами. За первое место присуждается миллион тенге, за второе место — 700 тысяч тенге, за третье место — 500 тысяч тенге. 

#Астана #конкурс #СМИ #материалы #журналисты

