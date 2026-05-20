Астанчан приглашают на очередную сельхозярмарку выходного дня

По традиции астанчане смогут приобрести там продукцию от аграриев из разных регионов страны
23 и 24 мая в Астане пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
На прилавках будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.
Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.
Мероприятие будет проходить 23 и 24 мая с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ Keryen Joly по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.
Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.