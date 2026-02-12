Место крещения Иисуса Христа открыли на реке Иордан

Культура,В мире,Религии
54
Айман Аманжолова
корреспондент

Как сообщило Министерство туризма Израиля, на Иордане после капитального ремонта открыли место крещения Иисуса Христа — Каср-эль-Яхуд, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Каср-эль-Яхуд находится на спорной территории Западного берега реки Иордан, на который претендуют и Израиль, и Палестина. Этим местом управляют Министерство туризма и Гражданская администрация Израиля. Они вложили в ремонт Каср-эль-Яхуд 25 млрд шекелей (более $8 млрд).

В Каср-эль-Яхуд на берегу реки Иордан, как традиционно считается, Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Это место с давних пор посещают паломники. После войны Судного дня в 1967 году и до 2000-х годов оно было закрыто из-за боевых действий, а позже — из-за нахождения в закрытой военной зоне и необходимости восстановления. В 2011 году Каср-эль-Яхуд открыли для туристов и паломников. Во время нынешнего ремонта это место благоустроили и снабдили инфраструктурой: озеленили, построили дороги и парковки, беседку для молитвы, сервисный центр, спуск к реке и др.

#крещение #Иисус #Иордан

Популярное

Все
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
О газе, тарифах и социальной справедливости
Задачи, поставленные Президентом, требуют оперативного и эффективного решения
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Тюлькубас – сердце экотуризма
Ураган прошелся по Конаеву
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Впереди – референдум
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Школьника пригласили на стажировку в IT-компанию
Местный бизнес помогает городу
Таласбек Канафин назначен вице-министром сельского хозяйства РК
Акимат заплатит за упавшее дерево
Запущена установка Hitachi
Указ Президента Республики Казахстан
Безопасность, качество, компетентность
Образовательный контент в системе национальных приоритетов
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Айдын Ашуев возглавил аппарат Министерства энергетики РК
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В заказчиках недостатка нет
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Подписан меморандум о создании нового производства
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ в рамках новой Конституции
Глава партии Respublica предложил вынести на референдум проект новой Конституции
Даже затяжные конфликты можно урегулировать посредством диалога: Касым-Жомарт Токаев
О больших запасах минерального сырья у Казахстана заявил Кошербаев в Вашингтоне
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

Япония запустила крупнейшую в мире АЭС после 14 лет простоя
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Jeddah Tower в Саудовской Аравии достигла высоты 90-го этажа
США укрепляют свои базы на Ближнем Востоке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]