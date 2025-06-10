Рабочий день у преподавателя географии, педагога-исследователя столичной школы № 105 Галии Бижановой начинается в 9.00. Это сейчас, в каникулярное время. Несмотря на летний сезон, работы у нее немало – учебно-методическую деятельность, как говорится, никто не отменял. На фоне этого условия, в которых трудится наша собеседница, играют ключевую роль, равно как и то, в какой атмосфере получают знания ученики.

Галия Куанышевна работает в комфортной школе № 105 с прошлого года. Благодаря имеющемуся опыту она с легкостью может сравнить условия труда в разных учебных заведениях. И, забегая вперед, обозначим ее мнение так: комфортные школы – это место вдохновения и доверия.

– В современном стремительно развивающемся обществе требования к обучению учащихся растут с каждым днем. Передовые технологии и обновленный образовательный контент, современные методы обучения – все это направлено на предоставление качественного образования. В инновационной среде роль учителя важна как никогда. А если учитель делает свою работу в комфортной, благоприятной обстановке, его профессиональная активность и креативность, несомненно, возрастают еще больше. Скажу, что вновь возрожденные и запущенные комфортные школы – это место вдохновения и доверия. Комфортная школа – это не просто новое здание и современно оборудованные классы. Это прежде всего учебное заведение, где учителям и ученикам оказывается духовная, моральная, психологическая и социальная поддержка. Каждый учитель, работающий в таком коллективе, чувствует себя свободным, стремится к воплощению новых идей. Он относится к своей работе с большой любовью, – говорит Галия Бижанова, отмечая, что настоящий учитель трудится по велению сердца.

Быть учителем, как верно замечает собеседница, это значит не только учить, но и чувствовать душу ребенка, раскрывать его способности, давать направление в жизни. Только человек, который серд­цем почувствовал путь настоя­щего наставника, может выполнить возложенную на него миссию: учитывать уникаль­ность каждого ребенка; давать знания с любовью, глубоко изу­чая преподаваемый предмет; стремиться к профессиональному развитию; считать успехи детей своими собственными достижениями. И в этих вопросах, как считает педагог, комфортная школа создает условия для роста и поддержки учителей. Ведь не зря говорят, что творчество расцветает там, где царит душевное спокойствие. А это, в свою очередь, положительно влияет на качество образования.

– Когда у учителя есть возможность оттачивать свое мастерство в комфортной обстановке, это, безусловно, сказывается на общих показателях. Кроме того, в комфорт­ной школе сотрудничество коллег, открытый обмен мнениями и работа над общей целью повышают качество работы. Именно поэтому соз­дание условий для работы учителей в комфортной обстановке должно быть одним из основных направлений в повышении качества образования, – добавляет педагог-исследователь.

По словам собеседницы, в школе очень комфортно и для учеников, и для учителей, и для сотрудников. Для всех соз­даны фундаментальные условия в соответствии с современными требованиями. В школе для детей есть прекрас­ная возможность повысить интерес к образованию, развить желание учиться дальше, улучшить спортивное мастерство. Для того, чтобы можно было интересно и качественно проводить уроки для всех – начиная от ребенка, только что поступившего в школу, до будущих выпускников, – каж­дому учителю предоставлены комфортный класс, новые парты, стеллажи, компьютеры, STEM и IT-кабинеты, различные интерактивные доски. Создана благоприятная среда для получения учениками всестороннего образования. Родители могут смело отправлять своих детей в школу без каких-либо опасений.

– Мы уверены, что ученики школы вырастут образованными личностями и достигнут значительных успехов в жизни. Ведь созданные благо­приятные условия, как для учащихся, так и для учителя, положительно сказываются на общем благополучии учебного заведения и всех тех, кто в нем находится, – резюмирует Галия Куанышевна.