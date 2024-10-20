Место ветхих домов превратилось в сквер: в Астане открылось новое общественное пространство

В текущем году в столице благоустроят 170 дворов и общественных пространств, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В преддверии Дня Республики в столичном районе Байконыр открылось новое общественное пространство на территории рядом с домом по улице С.Торайгырова, 2, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Это благоустройство стало долгожданным событием для жителей, ранее на данной территории располагались ветхие и разрушенные здания.

В ходе работ на площади 3000 квадратных метров было уложено асфальтовое покрытие, а на 2000 квадратных метров — тартановое.

Для удобства и комфорта жителей обустроено футбольное поле, workout-зона, беседки и урны, а также декоративная зона отдыха. Также была обустроена дополнительная большая парковка.

Кроме того, установлены опоры освещения, проведены масштабные работы по озеленению.

В ходе торжественного мероприятия школьниками района была организована концертная программа, турнир среди детей на новом футбольном поле и различные эстафеты среди взрослых.

Напомним, всего в текущем году в Астане благоустроят 170 дворов и общественных пространств. Работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Большая часть работ уже завершена.