Место встречи – онлайн-платформа

Образование
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы города разработали платформу возможнос­тей для студентов. Она призвана сократить разрыв между талантливыми ребятами и реаль­ными образовательными и карьерными возможностями. Проект создан учениками 9-го класса Артуром Штейнером, Аланом Жолдаспаевым, Саятом Ибраевым и Кристиной Фельбуш. Разработка велась в рамках международного хакатона GenerativeX 2026, посвященного искусственному интеллекту и цифровым инновациям.

Фото НИШ г. Петропавловска

Платформа призвана решить распространенную проблему: информация о грантах, стажировках, конкурсах и проектах разрознена, доступ к ней неравномерен, а без личных связей и опыта сориентироваться бывает крайне сложно. Новый сервис объединяет такие возможности в одном пространстве и подбирает их персонально – под интересы, навыки и цели пользователя.

Важной особенностью платформы стало то, что она работает не только для студентов, но и для работодателей, образовательных организаций и авторов проектов. Они могут размещать собственные инициативы и находить мотивированных участников, готовых учиться, развиваться и приносить реальную пользу.

– Мы хотели сделать не просто сайт, а инструмент, который реально помогает молодым людям не потеряться и поверить в свои возможности. Следующий шаг – запуск в нашем регионе и дальнейшее масштабирование, – говорит участник команды
Артур Штейнер.

Экспертное жюри отметило практическую направленность проекта, понятный интерфейс и его потенциал как цифрового социального лифта для молодежи. Для школьников участие в международном хакатоне стало первым опытом представления проекта, имеющего общественную значимость.

Наставником команды выступила учитель информатики Назарбаев Интеллектуальной школы Петропавловска Асель Нурмуханова. Отметим также, что работа над IT-проектами и стартапами в школе начинается с первых лет обучения.

#Образование #инновации #НИШ #платформа

