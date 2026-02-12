Платформа призвана решить распространенную проблему: информация о грантах, стажировках, конкурсах и проектах разрознена, доступ к ней неравномерен, а без личных связей и опыта сориентироваться бывает крайне сложно. Новый сервис объединяет такие возможности в одном пространстве и подбирает их персонально – под интересы, навыки и цели пользователя.

Важной особенностью платформы стало то, что она работает не только для студентов, но и для работодателей, образовательных организаций и авторов проектов. Они могут размещать собственные инициативы и находить мотивированных участников, готовых учиться, развиваться и приносить реальную пользу.

– Мы хотели сделать не просто сайт, а инструмент, который реально помогает молодым людям не потеряться и поверить в свои возможности. Следующий шаг – запуск в нашем регионе и дальнейшее масштабирование, – говорит участник команды

Артур Штейнер.

Экспертное жюри отметило практическую направленность проекта, понятный интерфейс и его потенциал как цифрового социального лифта для молодежи. Для школьников участие в международном хакатоне стало первым опытом представления проекта, имеющего общественную значимость.

Наставником команды выступила учитель информатики Назарбаев Интеллектуальной школы Петропавловска Асель Нурмуханова. Отметим также, что работа над IT-проектами и стартапами в школе начинается с первых лет обучения.