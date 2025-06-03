В Аксу начали месячник борьбы с наркотиками. Он приурочен к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Фото: polisia.kz

В Павлодарской области прошло мероприятие в формате праздника в честь Международного дня борьбы с наркотиками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Гости насладились концертом, а подростки участвовали в конкурсе детского творчества. Его цель — сформировать у детей антинаркотическое мировоззрение.

Акция продолжилась рейдами по удалению граффити с рекламой наркотиков. Жителям также рассказали о правовых последствиях участия в их незаконном обороте.

Месячник продолжится серией профилактических мероприятий, встреч с молодежью, лекций и рейдов. Всё это направлено на защиту общества от угрозы наркотиков.