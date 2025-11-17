Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый тип погоды. Всему виной очередной атлантический циклон, который перемещаясь через территорию республики, вызовет осадки в виде дождя и снега, в северных регионах - с низовой метелью и гололедом.

Лишь на юго-западе, 19-20 ноября на востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

По республике прогнозируется усиление ветра и туман.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается.

Стоит лишь отметить, что на востоке страны в ночные часы ожидается понижение до 6-23 градуса мороза, а в дневные часы столбики термометров отметят 2-10 градусов тепла.