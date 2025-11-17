Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Погода
171
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» прогнозируют резкие температурные контрасты, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый тип погоды. Всему виной очередной атлантический циклон, который перемещаясь через территорию республики, вызовет осадки в виде дождя и снега, в северных регионах - с низовой метелью и гололедом.

Лишь на юго-западе, 19-20 ноября на востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

По республике прогнозируется усиление ветра и туман.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается.

Стоит лишь отметить, что на востоке страны в ночные часы ожидается понижение до 6-23 градуса мороза, а в дневные часы столбики термометров отметят 2-10 градусов тепла.

#прогноз #туман #метель #морозы

Популярное

Все
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
В Казахстане начали применять протонную терапию
Белорусского блогера Mellstroy объявили в розыск в Казахстане
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
Радиохирургия стала доступна казахстанским пациентам с онкологией
Осужденного за убийство и человека с шизофренией назначили опекунами в Акмолинской области
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Токаев утвердил поправки в закон по вопросам ИИ и цифровизации
Египет повышает стоимость виз
В Дубае открыли самый высокий в мире отель
Бектенов проверил ход внедрения передовых медтехнологий
Регламент работы врачей общей практики обновили в Казахстане
Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Акмолинской области
Безалкогольное село подаёт пример здорового образа жизни в области Улытау
Казахстанец завоевал «серебро» этапа Кубка мира по конькобежному спорту в США
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Казахстан завоевал две медали на ЭКМ по фехтованию среди юниоров в Узбекистане
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Денис Мантуров награжден орденом «Достық»
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Лиса напала на жительницу Костанайской области
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Молодежь созидает будущее
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев
На счету уже 18 медалей!
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

В Казахстане продолжатся дожди, туман и снег
Метель ожидается на севере Казахстана
Почти 3 000 коммунальщиков вышли на уборку снега в Астане
Осадки и туман ждут казахстанцев в предстоящие выходные

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]