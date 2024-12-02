Метели и морозы до 35 градусов придут в декабре в Казахстан

Погода
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Дана Аменова
корреспондент

Синоптики «Казгидромета» рассказали о том, какой будет погода в первый месяц зимы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно консультативному прогнозу, в декабре на большей части Казахстана ожидаются снег, метель и порывистый ветер, в южной половине страны осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега, в горных и предгорных районах возможны снегопады.

На западе и юге страны часто будут наблюдаться гололедные явления и туманы.

Температурный фон в первой декаде распределиться следующим образом:

- на севере, в центре и востоке республики прогнозируется колебание в ночные часы от -10-18°С до -3-10°С, днем от 0,-8°С до -3+5°С;

- на юге, юго-востоке республики прогнозируется колебание ночью от -5+5°С, до -1-8°С, в горных районах юго-востока страны -10-15°С, днем от -5+5°С до +5+12°С;

- на западе страны основной фон температуры воздуха ночью предполагается -1-8°С, на побережье Каспийского моря +3°С, днем +1+8°С. В конце декады днем прогнозируется понижение температуры воздуха до -5+3°С.

Не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны обусловят значительное понижение температуры воздуха.

В течение второй и третьей декад декабря часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые «температурные качели»:

- в северной половине страны ночью от -18-23°С до -7-12°С, днем от -4+1°С до -8-13°С. В отдельные дни второй половины декабря прогнозируется низкий фон температуры воздуха ночью до -25-35°С, днем до -10-20°С.

- На юго-западе, юге, юго-востоке республики ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от -7-18°С до 0,-5°С, днем от 0,-5°С до +3+12°С. В третьей декаде декабря в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до -15-22°С, днем до -5-13°С.

В целом в декабре по всей стране температурный фон предполагается около климатической нормы, а количество осадков на большей части страны превысит средние показатели, добавили синоптики.

#Казгидромет #прогноз #морозы #декабрь #метели

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