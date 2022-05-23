Фото: КТЖ
Транспорт
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

С июня текущего года возобновляется курсирование трех межгосударственных поездов в сторону России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной компании «Қазақстан темір жолы».

Поезд №145/146 сообщением Караганда – Омск будет курсировать из Караганды с 3 июня 2022 года по пятницам и по вторникам. Из Омска в Караганду состав начнет ходить с 4 июня по субботам и по средам.

Поезд №113/114 сообщением Алматы-2 – Казань отправится путь из Алматы 6 июня 2022 года и будет ходить по понедельникам. Обратно из Казани в Алматы он начнет курсировать с 9 июня по четвергам.

Курсирование поезда №83/84 сообщением Караганда – Москва сокращается до станции Самара. Он будет ходить из Караганды с 8 июня по 30 июля 2022 года по четным датам. Из Омска в Караганду состав будет ходить с 10 июня по 30 июля 2022 года по четным датам. Кроме того, с 1 августа по 31 августа этот же поезд будет ходить из Караганды в Самару и из Самары в Караганду по нечетным числам. Со 2 сентября по 30 октября из Караганды и Самары поезд будет курсировать по четным датам. С 1 ноября по 9 декабря из Караганды в Самару – по нечетным числам. Из Самары в Караганду, с 1 ноября по 11 декабря поезд будет курсировать по нечетным числам.

Стоимость билетов установлена по межгосударственному тарифу. Цены можно уточнить на сайте www.bіlet.railways.kz.

Для въезда железнодорожным транспортом в Казахстан по-прежнему обязательно наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом. С даты ее выдачи должно пройти не более 72 часов на момент пересечения госграницы РК. Или необходимо предоставить паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции (срок не более 6 месяцев после получения последней дозы). Пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР-теста или нет паспорта вакцинации от COVID-19.

Не требуется предоставления справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19: детям в возрасте до 5 лет при наличии такой справки у сопровождающих их лиц; членам правительственных делегаций РК; членам локомотивных бригад, лицам, связанным с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте; лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане, если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев на момент пересечения границы РК, при предоставлении документального подтверждения; лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Казахстана.

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру 1433 и на сайте bilet.railways.kz.

Популярное

Все
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Какова судьба елей, которые росли в "золотом квадрате" Алматы
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Закон Республики Казахстан
Не статус разоряет, а налоги
Дойти до каждого
«Народный артист» возвращается
Победа над коррупцией – критически важное условие для успеха в построении Нового Казахстана
По вопросам депутатской деятельности
На каких принципах строятся концепты Нового Казахстана и Второй республики
Узнаваемость, доступность и доброжелательность
Помощь рядом
По пути оздоровления экономики
В центре внимания – молодежь
Экологические аспекты развития
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане
Токаев провел встречу с Путиным после саммита ОДКБ
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Транспорт , Общество
Сколько автомобилей купили казахстанцы по программе льготно…
Экономика , Транспорт , Общество
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей,…
Международное сотрудничество , Транспорт , Общество , Европа
Объявлена дата запуска прямых рейсов из Казахстана в Грецию
Транспорт , Общество
Если оплатил утильсбор после 14 мая по старым ставкам – в М…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]