Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

С июня текущего года возобновляется курсирование трех межгосударственных поездов в сторону России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной компании «Қазақстан темір жолы».

Поезд №145/146 сообщением Караганда – Омск будет курсировать из Караганды с 3 июня 2022 года по пятницам и по вторникам. Из Омска в Караганду состав начнет ходить с 4 июня по субботам и по средам.

Поезд №113/114 сообщением Алматы-2 – Казань отправится путь из Алматы 6 июня 2022 года и будет ходить по понедельникам. Обратно из Казани в Алматы он начнет курсировать с 9 июня по четвергам.

Курсирование поезда №83/84 сообщением Караганда – Москва сокращается до станции Самара. Он будет ходить из Караганды с 8 июня по 30 июля 2022 года по четным датам. Из Омска в Караганду состав будет ходить с 10 июня по 30 июля 2022 года по четным датам. Кроме того, с 1 августа по 31 августа этот же поезд будет ходить из Караганды в Самару и из Самары в Караганду по нечетным числам. Со 2 сентября по 30 октября из Караганды и Самары поезд будет курсировать по четным датам. С 1 ноября по 9 декабря из Караганды в Самару – по нечетным числам. Из Самары в Караганду, с 1 ноября по 11 декабря поезд будет курсировать по нечетным числам.

Стоимость билетов установлена по межгосударственному тарифу. Цены можно уточнить на сайте www.bіlet.railways.kz.

Для въезда железнодорожным транспортом в Казахстан по-прежнему обязательно наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом. С даты ее выдачи должно пройти не более 72 часов на момент пересечения госграницы РК. Или необходимо предоставить паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции (срок не более 6 месяцев после получения последней дозы). Пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР-теста или нет паспорта вакцинации от COVID-19.

Не требуется предоставления справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19: детям в возрасте до 5 лет при наличии такой справки у сопровождающих их лиц; членам правительственных делегаций РК; членам локомотивных бригад, лицам, связанным с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте; лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане, если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев на момент пересечения границы РК, при предоставлении документального подтверждения; лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Казахстана.

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру 1433 и на сайте bilet.railways.kz.