Между уголовным и административным правом

Закон и Порядок
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Каирбек Сулейменов, генерал-полковник и Марат Когамов, доктор юридических наук, профессор

Институт уголовных проступков необходимо упразднить

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нужен ли в Уголовном кодексе институт уголовных проступков? Ответ на этот вопрос может быть только отрицательным. В этом нас убеждает юридическая практика применения норм УК в части уголовных проступков.

В 2014-м в новый Уголовный кодекс за счет перемещения в него отдельных видов административных правонарушений из КоАП 2001 года и преступ­лений небольшой тяжести из прежнего УК 1997 года был введен институт уголовных проступков – как совершенное виновно деяние, не представляю­щее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред. При этом уголовную ответственность за уголовные проступки предусматривают 123 статьи УК.

Совершение уголовных проступков не влечет для осуж­денных лиц постановлением обвинительного приговора состояния судимости и назначения среди прочих видов наказания в виде лишения свободы. Таким образом, Уголовный кодекс в зависимости от степени общественной опасности и наказуемости регламентирует два вида уголовных правонарушений – преступление и уголовный проступок. Более того, параллельно Кодекс РК об административных правонарушениях и другие законы регламентируют юридичес­кую ответственность за иные виды непреступного поведения (граж­данско-правовые деликты, дисциплинарные проступки).

Следует объективно признать, что узаконение такого нового вида уголовного правонарушения, как уголовный проступок, а также уголовно-процессуальной формы его расследования в рамках УПК имело место без должного изучения международного уголовного и административного права, а также вопреки мнению большинства сотрудников органов уголовного преследования и судов. Все это вылилось в то, что на данный момент сложилась непреодолимая и парадоксальная ситуация разного понимания сущности уголовного проступка, его коренных отличий от понятия преступления и административного правонарушения среди правоприменителей и ученых-правоведов.

Логично предположить, что по степени своей общественной опасности уголовный проступок не доходит до значения преступления и одновременно не может быть административным правонарушением. Таким образом мы получили деяние, разрываемое между уголовным и административным правом государства.

Неизбежно возникает вопрос: каковы на самом деле юридическая природа этого вида правонарушения и степень его общественной опас­ности, если в УК давно закреп­лена такая категория, как преступление небольшой тяжести. Это до сих пор неразрешимая для юристов загадка.

Что мы получили взамен, введя в национальное уголовное право уголовные проступки? На ум невольно приходит образ мифологического существа – эдакого кентавра. Потому как получили мы массу ненужных проблем, снизивших состояние законности и эффективности уголовного правосудия, а также имитацию объемов преступности и правонарушений в стране.

Во-первых, введение понятия «уголовный проступок», не влекущего судимости для его совершителя, вступило в противоречие с нормами Конституции, регламентирующими исключительно понятия «преступление» и «административное правонарушение». Во-вторых, раскрытие и расследование уголовных проступков существенно и заметно увеличило физические объемы уголовно-процессуальной дея­тельности органов уголовного преследования и судов.

Так, по данным КПСУ при ГП, удельный вес уголовных проступков в общем количестве уголовных правонарушений, находившихся в производстве, составил в 2020 году 15,2%, в 2021-м – 15,9%, в 2022-м – 15,5%, в 2023-м – 16%, в 2024-м – 19,3% (30 354 из 156 993). В этой связи производство по уголовным делам об уголовных проступках неизбежно увеличило экономические затраты государства на сферу уголовного правосудия, а также привело к отвлечению аппаратов дознания к продолжительному по времени расследованию уголовных проступков – в прошлом в массе своей административных правонарушений.

Сокращенные сроки досудебного расследования и рассмотрения дел в судах об уголовных проступках, наряду с иными существующими формами расследования и разрешения уголовных дел в судах, по существу, сказались на низком состоянии законности и защиты прав личности в уголовно-правовой сфере. До сих пор нет ясности и в вопросе влияния данного института уголовного права на сокращение объемов преступности и административных правонарушений в стране. Во всяком случае никто этим вопросом обстоятельно не занимался.

В качестве главного негативного выражения этого шага стало искажение уголовной статистики государства, искусственное увеличение уровней преступности и осужденных лиц в уголовно-правовой сфере. Таким образом, введение в уголовное право понятия «уголовный проступок» ничего позитивного в правовую систему государства и отправление уголовного правосудия не принесло.

Правильное решение проб­лемы уголовных проступков нам видится, прежде всего, в исключении данного института из норм статей Уголовного кодекса. Следующим одномоментным решением после тщательного дополнительного научного исследования должно стать перемещение части уголовных проступков в УК в категорию преступлений небольшой тяжести, откуда они и возникли в 2014 году. Также необходимо перемещение подавляющей части из них в КоАП, как базу их наполнения в УК также в 2014 году. Вне всякого сомнения, потребуется совершенно новая редакция всех тех статей УК, которые регламентировали уголовную ответственность за уголовные проступки.

Если институт уголовных проступков будет упразднен, это неизбежно потребует пересмотра и в сторону сокращения существующих форм досудебного расследования, дифференциация которых также отразилась на состоянии режима законности и эффективности досудебного уголовного преследования. Полагаем целесообразным упразднить протокольное и приказное производства, сохранив исключительно и только дознание, оканчиваемое с протоколом обвинения, предварительное следствие, завершаемое составлением отчета следователем и обвинительного акта прокурором, а также ускоренное досудебное расследование с составлением протокола обвинения. При этом в рамках ускоренного досудебного расследования будет иметь место производство по всем категориям, за исключением уголовных дел об особо тяжких преступлениях.

В целом, упразднение института уголовных проступков в уголовном праве потребует соответствующей коррекции норм УПК и КоАП, объективно связанных с данным вопросом.

#суд #УК РК #уголовные проступки

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