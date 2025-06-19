Институт уголовных проступков необходимо упразднить
Нужен ли в Уголовном кодексе институт уголовных проступков? Ответ на этот вопрос может быть только отрицательным. В этом нас убеждает юридическая практика применения норм УК в части уголовных проступков.
В 2014-м в новый Уголовный кодекс за счет перемещения в него отдельных видов административных правонарушений из КоАП 2001 года и преступлений небольшой тяжести из прежнего УК 1997 года был введен институт уголовных проступков – как совершенное виновно деяние, не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред. При этом уголовную ответственность за уголовные проступки предусматривают 123 статьи УК.
Совершение уголовных проступков не влечет для осужденных лиц постановлением обвинительного приговора состояния судимости и назначения среди прочих видов наказания в виде лишения свободы. Таким образом, Уголовный кодекс в зависимости от степени общественной опасности и наказуемости регламентирует два вида уголовных правонарушений – преступление и уголовный проступок. Более того, параллельно Кодекс РК об административных правонарушениях и другие законы регламентируют юридическую ответственность за иные виды непреступного поведения (гражданско-правовые деликты, дисциплинарные проступки).
Следует объективно признать, что узаконение такого нового вида уголовного правонарушения, как уголовный проступок, а также уголовно-процессуальной формы его расследования в рамках УПК имело место без должного изучения международного уголовного и административного права, а также вопреки мнению большинства сотрудников органов уголовного преследования и судов. Все это вылилось в то, что на данный момент сложилась непреодолимая и парадоксальная ситуация разного понимания сущности уголовного проступка, его коренных отличий от понятия преступления и административного правонарушения среди правоприменителей и ученых-правоведов.
Логично предположить, что по степени своей общественной опасности уголовный проступок не доходит до значения преступления и одновременно не может быть административным правонарушением. Таким образом мы получили деяние, разрываемое между уголовным и административным правом государства.
Неизбежно возникает вопрос: каковы на самом деле юридическая природа этого вида правонарушения и степень его общественной опасности, если в УК давно закреплена такая категория, как преступление небольшой тяжести. Это до сих пор неразрешимая для юристов загадка.
Что мы получили взамен, введя в национальное уголовное право уголовные проступки? На ум невольно приходит образ мифологического существа – эдакого кентавра. Потому как получили мы массу ненужных проблем, снизивших состояние законности и эффективности уголовного правосудия, а также имитацию объемов преступности и правонарушений в стране.
Во-первых, введение понятия «уголовный проступок», не влекущего судимости для его совершителя, вступило в противоречие с нормами Конституции, регламентирующими исключительно понятия «преступление» и «административное правонарушение». Во-вторых, раскрытие и расследование уголовных проступков существенно и заметно увеличило физические объемы уголовно-процессуальной деятельности органов уголовного преследования и судов.
Так, по данным КПСУ при ГП, удельный вес уголовных проступков в общем количестве уголовных правонарушений, находившихся в производстве, составил в 2020 году 15,2%, в 2021-м – 15,9%, в 2022-м – 15,5%, в 2023-м – 16%, в 2024-м – 19,3% (30 354 из 156 993). В этой связи производство по уголовным делам об уголовных проступках неизбежно увеличило экономические затраты государства на сферу уголовного правосудия, а также привело к отвлечению аппаратов дознания к продолжительному по времени расследованию уголовных проступков – в прошлом в массе своей административных правонарушений.
Сокращенные сроки досудебного расследования и рассмотрения дел в судах об уголовных проступках, наряду с иными существующими формами расследования и разрешения уголовных дел в судах, по существу, сказались на низком состоянии законности и защиты прав личности в уголовно-правовой сфере. До сих пор нет ясности и в вопросе влияния данного института уголовного права на сокращение объемов преступности и административных правонарушений в стране. Во всяком случае никто этим вопросом обстоятельно не занимался.
В качестве главного негативного выражения этого шага стало искажение уголовной статистики государства, искусственное увеличение уровней преступности и осужденных лиц в уголовно-правовой сфере. Таким образом, введение в уголовное право понятия «уголовный проступок» ничего позитивного в правовую систему государства и отправление уголовного правосудия не принесло.
Правильное решение проблемы уголовных проступков нам видится, прежде всего, в исключении данного института из норм статей Уголовного кодекса. Следующим одномоментным решением после тщательного дополнительного научного исследования должно стать перемещение части уголовных проступков в УК в категорию преступлений небольшой тяжести, откуда они и возникли в 2014 году. Также необходимо перемещение подавляющей части из них в КоАП, как базу их наполнения в УК также в 2014 году. Вне всякого сомнения, потребуется совершенно новая редакция всех тех статей УК, которые регламентировали уголовную ответственность за уголовные проступки.
Если институт уголовных проступков будет упразднен, это неизбежно потребует пересмотра и в сторону сокращения существующих форм досудебного расследования, дифференциация которых также отразилась на состоянии режима законности и эффективности досудебного уголовного преследования. Полагаем целесообразным упразднить протокольное и приказное производства, сохранив исключительно и только дознание, оканчиваемое с протоколом обвинения, предварительное следствие, завершаемое составлением отчета следователем и обвинительного акта прокурором, а также ускоренное досудебное расследование с составлением протокола обвинения. При этом в рамках ускоренного досудебного расследования будет иметь место производство по всем категориям, за исключением уголовных дел об особо тяжких преступлениях.
В целом, упразднение института уголовных проступков в уголовном праве потребует соответствующей коррекции норм УПК и КоАП, объективно связанных с данным вопросом.