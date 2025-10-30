Международная конференция по этике искусственного интеллекта прошла в Баку

Зарина Москау
специальный корреспондент

В Бакинском государственном университете состоялась первая международная конференция по этике искусственного интеллекта (ИИ), ставшая важной междисциплинарной площадкой для обсуждения моральных и социальных вызовов, порождаемых стремительным технологическим прогрессом, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Тюркская Академия

Конференция была организована Тюркской Академией совместно с Бакинским государственным университетом и Турецкой академией наук. В мероприятии приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, ректор БГУ Эльчин Бабаев, президент Турецкой академии наук Музаффер Шекер, а также представители научных, академических и международных структур из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Пакистана, Румынии и Таиланда.

Участники представили доклады о роли ИИ в образовании, культуре и обществе, затронув темы трансформации знаний, этики, цифровой независимости и будущего труда, подчеркнув необходимость международного сотрудничества для обеспечения ответственного и этичного развития технологий.

В своем выступлении президент Тюркской Академии Ш. Мустафаев отметил, что развитие технологий невозможно без моральных ориентиров:

- ⁠Искусственный интеллект открывает перед человечеством невиданные возможности, но одновременно ставит новые этические вызовы. Мы, представители тюркского мира с богатейшими философскими и гуманистическими традициями, должны внести свой вклад в формирование справедливой и ответственной цифровой эпохи. Знание должно идти рука об руку с этикой, - подчеркнул он.

Отдельным пунктом конференции стала презентация новой кафедры по этике искусственного интеллекта при Бакинском государственном университете, нацеленного на проведение передовых исследований и подготовку специалистов, сочетающих техническую компетентность с гуманистическим мировоззрением.

В рамках конференции был подписан Меморандум о сотрудничестве между Бакинским государственным университетом и Тюркской Академией.

#Тюркская академия #ИИ #Баку

