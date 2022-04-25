Официально
Международная научно-практическая конференция на тему медицинских технологий прошла в Нур-Султане

22-23 апреля в г. Нур-Султан прошла Международная научно-практическая конференция на тему «Перспективы развития оценки технологий здравоохранения в регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА)».

Организаторы конференции ОЮЛ «Казахстанская ассоциация оценки технологий здравоохранения, доказательной медицины и фармакоэкономических исследований «KazSPOR» при поддержке Национального научного центра развития здравоохранения им. С. Каирбековой, Министерства здравоохранения РК, Международного общества исследований фармакоэкономики и исходов (ISPOR) и Казахстанского агентства по оценке технологий здравоохранения (КАОТЗ).

Выступая на открытии конференции, министр здравоохранения РК Ажар Гиният отметила, что конференция внесет ценный вклад в развитие сотрудничества стран Восточной Европы и Центральной Азии в области оценки технологий здравоохранения (ОТЗ).

 «Оценка технологий здравоохранения (ОТЗ) – один из важных этапов в обеспечении населения качественной медицинской помощью, которая позволяет отобрать для применения наиболее клинически и экономически эффективные технологии здравоохранения. На сегодняшний день Казахстан имеет успешный опыт работы в данной области, является институциональным членом международных организаций GIN, ISPOR, HTAi и INAHTA», - подчеркнула глава МЗ РК.

С приветственной речью также выступили президент международного общества исследований экономики здравоохранения и оценки результатов ISPOR Исао Камае (Япония), президент международной ассоциации оценки технологий здравоохрания HTAi Вайя Оортвин (Нидерланды) и Акмарал Альназарова, депутат Сената Парламента РК.

В первый день конференции участники обсудили вопросы совершенствования сотрудничества по оценке технологий здравоохранения в регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), поделились передовыми идеями. Были озвучены важные и актуальные вопросы ОТЗ в качестве инструмента в обеспечении всеобщего охвата медицинской помощью. Так, Кшиштоф Ланда, международный эксперт по ОТЗ (Польша), в своем докладе представил ключевые принципы доказательного принятия решений в здравоохранении с использованием результатом ОТЗ. Руководитель Исследовательского института Syreon Research Золтан Кало (Венгрия) доложился о роли ОТЗ в повышении устойчивости всеобщего медицинского страхования в Восточной Европе. В свою очередь, Председатель Правления Национального научного центра развития здравоохранения имени Салдиат Каирбековой Александр Костюк рассказал о роли ОТЗ в повышении устойчивости всеобщего охвата услугами здравоохранения в Центральной Азии.

Напомним, что в Казахстане процедура ОТЗ впервые была внедрена в ходе реализации совместного проекта Всемирного Банка и Правительства Республики Казахстан в 2010-2013 годах. ОТЗ является эффективным инструментом принятия управленческих решений, который базируется на основе оценки доказательств клинической эффективности и экономической оценке и направлен на оптимизацию затрат в системе здравоохранения и рационализацию использования бюджетных средств.

В рамках международной научно-практической конференции проведены панельные, пленарные сессии и научно-практичные симпозиумы. Выступили докладчики более чем из 20 стран – эксперты по оценке технологий здравоохранения, экономике и политике здравоохранения, фармакоэкономике и рациональному использованию лекарственных средств.

Как отметили участники, конференция стала эффективной диалоговой площадкой для профессионального общения, обучения, обмена накопленным опытом и передовыми идеями. Выработанные конференцией рекомендации будут иметь большое значение для развития регионального взаимодействия в области оценки технологий здравоохранения и формирования политики в сфере здравоохранения в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Популярное

Все
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
Насколько оправданы жалобы на частных судебных исполнителей в Казахстане
С выдающимся ученым-археологом простились в Нур-Султане
Не все так просто
​​​​​​​По принципу «люди – к инфраструктуре»
Не учебная тревога
Почему теряются дети?
Памятные мероприятия в честь 90-летия поэта Какимбека Салыкова прошли в Нур-Султане
Действительно ли у частного судебного исполнителя однотипная и несложная работа?
Газ не про нас?
Сами себе враги
Старость – в тягость
Акцент – на практические шаги
Объявление о премиях, грантах и Благодарности Президента в области СМИ в 2022 году
​​​​​​​Очередь длиною в шесть недель
Проблемы столичных бизнесменов
​​​​​​​О качестве жизни
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 апреля
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Роналду сообщил о смерти сына
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Официально
Объявление о премиях, грантах и Благодарности Президента в …
Официально
Министр информации встретился с жителями Талгара
Официально
Армейская спортсменка стала двукратной чемпионкой Азии по ж…
Официально
Сенаторы приняли участие в традиционном субботнике

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]