Международная научно-практическая конференция на тему медицинских технологий прошла в Нур-Султане

22-23 апреля в г. Нур-Султан прошла Международная научно-практическая конференция на тему «Перспективы развития оценки технологий здравоохранения в регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА)».

Организаторы конференции ОЮЛ «Казахстанская ассоциация оценки технологий здравоохранения, доказательной медицины и фармакоэкономических исследований «KazSPOR» при поддержке Национального научного центра развития здравоохранения им. С. Каирбековой, Министерства здравоохранения РК, Международного общества исследований фармакоэкономики и исходов (ISPOR) и Казахстанского агентства по оценке технологий здравоохранения (КАОТЗ).

Выступая на открытии конференции, министр здравоохранения РК Ажар Гиният отметила, что конференция внесет ценный вклад в развитие сотрудничества стран Восточной Европы и Центральной Азии в области оценки технологий здравоохранения (ОТЗ).

«Оценка технологий здравоохранения (ОТЗ) – один из важных этапов в обеспечении населения качественной медицинской помощью, которая позволяет отобрать для применения наиболее клинически и экономически эффективные технологии здравоохранения. На сегодняшний день Казахстан имеет успешный опыт работы в данной области, является институциональным членом международных организаций GIN, ISPOR, HTAi и INAHTA», - подчеркнула глава МЗ РК.

С приветственной речью также выступили президент международного общества исследований экономики здравоохранения и оценки результатов ISPOR Исао Камае (Япония), президент международной ассоциации оценки технологий здравоохрания HTAi Вайя Оортвин (Нидерланды) и Акмарал Альназарова, депутат Сената Парламента РК.

В первый день конференции участники обсудили вопросы совершенствования сотрудничества по оценке технологий здравоохранения в регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), поделились передовыми идеями. Были озвучены важные и актуальные вопросы ОТЗ в качестве инструмента в обеспечении всеобщего охвата медицинской помощью. Так, Кшиштоф Ланда, международный эксперт по ОТЗ (Польша), в своем докладе представил ключевые принципы доказательного принятия решений в здравоохранении с использованием результатом ОТЗ. Руководитель Исследовательского института Syreon Research Золтан Кало (Венгрия) доложился о роли ОТЗ в повышении устойчивости всеобщего медицинского страхования в Восточной Европе. В свою очередь, Председатель Правления Национального научного центра развития здравоохранения имени Салдиат Каирбековой Александр Костюк рассказал о роли ОТЗ в повышении устойчивости всеобщего охвата услугами здравоохранения в Центральной Азии.

Напомним, что в Казахстане процедура ОТЗ впервые была внедрена в ходе реализации совместного проекта Всемирного Банка и Правительства Республики Казахстан в 2010-2013 годах. ОТЗ является эффективным инструментом принятия управленческих решений, который базируется на основе оценки доказательств клинической эффективности и экономической оценке и направлен на оптимизацию затрат в системе здравоохранения и рационализацию использования бюджетных средств.

В рамках международной научно-практической конференции проведены панельные, пленарные сессии и научно-практичные симпозиумы. Выступили докладчики более чем из 20 стран – эксперты по оценке технологий здравоохранения, экономике и политике здравоохранения, фармакоэкономике и рациональному использованию лекарственных средств.

Как отметили участники, конференция стала эффективной диалоговой площадкой для профессионального общения, обучения, обмена накопленным опытом и передовыми идеями. Выработанные конференцией рекомендации будут иметь большое значение для развития регионального взаимодействия в области оценки технологий здравоохранения и формирования политики в сфере здравоохранения в странах Восточной Европы и Центральной Азии.