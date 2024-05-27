Международная выставка по признанию собак породы қазақ тазы прошла в Астане

Специальная международная комиссия в рамках мероприятия обследовала около 100 собак породы казахский тазы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Для участия в выставке Союз кинологов Казахстана провел тщательный отбор животных разных возрастных категорий и окраса.

Одним из обязательных требований Международной кинологической федерации считается проведение обследования собак, изучение состояния и перспектив развития породы в стране их происхождения.

По итогам обследования комиссия вынесла собственное заключение, которое вошло в основу решения генерального комитета Международной кинологической федерации о закреплении бренда Kazakh Tazy за Казахстаном.

«Эта выставка – не просто соревнование или демонстрация красоты собак. Она является мероприятием, имеющим историческое значение для казахского народа, возможностью закрепления и международного признания символа национальной гордости и культурного наследия нашей страны – породы қазақ тазы как национального достояния и бренда», - отметил президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали.

Мероприятие организовал Союз кинологов Казахстана.