Количество активных волонтёров в стране в 2025 году приблизилось к 300 тысячам граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Развитие волонтёрства в Казахстане и за его пределами получило новый импульс. По инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2026 год Международным годом добровольцев в целях устойчивого развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В связи с этим, в этом году при ведомстве создан Национальный организационный комитет и два казахстанских волонтёра направлены в региональные секретариаты ООН для координации международной работы.

О значимости участия Казахстана в глобальной волонтерской повестке рассказала региональный координатор Международного года добровольцев (IVY 2026) в Европе и Центральной Азии.

«Здесь я убедилась, что во многих вопросах Казахстан действительно является лидером. Например, сама программа, по которой я приехала, — уникальна: лишь несколько десятков стран в мире финансируют участие своих граждан в качестве добровольцев ООН за счет государства. Кроме того, именно Казахстан недавно выступил инициатором Международного года волонтеров. В 2026 году весь мир будет отмечать этот год благодаря идее и инициативе нашего Президента. Это еще раз подтверждает, что мы не догоняем, а формируем глобальные тренды», – подчеркнула Зарина Мирабдуллаева.

Кроме того, по линии Программы полного финансирования в 2025 году продолжают деятельность 7 казахстанских волонтеров, работающих в Кении, Турции и Таиланде.



Продолжая международную повестку, по инициативе Президента решением Совета глав правительств СНГ учреждён ежегодный Форум волонтёров Содружества. Первый Форум пройдёт в 2026 году в Астане.

В Казахстане усиливается и национальная инфраструктура волонтерства. По всей стране функционируют Национальный фронт-офис и 20 региональных фронт-офисов волонтёров, работает единый Call-центр и действует национальная онлайн-платформа. А количество активных волонтёров в стране в 2025 году приблизилось к 300 тысячам, включая 6000 «серебряных» волонтёров и более 810 волонтёрских организаций.

Важным инструментом признания вклада добровольцев остаётся ежегодная Премия «Волонтёр года», учрежденная по инициативе Президента. За всё время лауреатами стали 297 человек из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и России.

Значимый общественный отклик получил и проект «Марафон добрых дел». В 2025 году казахстанцами было совершено более 9 тысяч добрых дел, а общая численность участников проекта достигла 40 тысяч.

Завершая год, Казахстан продолжает укреплять практическую основу волонтёрского движения. В 2025 году реализуются 56 волонтерских проектов, а также предоставлено 60 малых грантов для развития инициатив на местах.