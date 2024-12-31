Международного преступника из РК задержали в ОАЭ

Он похитил и растратил почяти 1 млрд тенге

Фото: Polisia.kz

В Дубае по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан мужчина, объявленный в международный розыск за совершение преступления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Он подозревается в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

«В 2022 году подозреваемый в группе лиц похитил 947 млн тенге у одного из алматинских ТОО путем перевода денег на счет подконтрольной ему компании. В настоящее время мужчина содержится под стражей», - сообщили стражи порядка.

Решается вопрос о его экстрадиции, добавили в полиции.

Ранее сообщалось о том, что бежавший в Россию казахстанец экстрадирован на родину.