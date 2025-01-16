Международный аэропорт Астаны переходит на баланс города

Идет подготовка к заключению нового договора доверительного управления между акиматом столицы и ТОО «Terminals Astana Airport Management»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с завершением срока действия договора доверительного управления, заключенного с арабской компанией ТОО «Terminals Astana Airport Management», 100% акций АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» переданы в коммунальную собственность города Астаны. Об этом сообщила пресс-служба акимата, передает Kazpravda.kz

Договор доверительного управления, срок которого истек 7 января 2025 года, действовал с 7 ноября 2023 года.

С учетом изменения владельца акций столичного аэропорта в настоящее время ведется подготовка к заключению нового договора доверительного управления между акиматом столицы и ТОО «Terminals Astana Airport Management», добавили в городской администрации.