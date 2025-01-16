Международный аэропорт Астаны переходит на баланс города

Столица
116
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Идет подготовка к заключению нового договора доверительного управления между акиматом столицы и ТОО «Terminals Astana Airport Management»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с завершением срока действия договора доверительного управления, заключенного с арабской компанией ТОО «Terminals Astana Airport Management», 100% акций АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» переданы в коммунальную собственность города Астаны. Об этом сообщила пресс-служба акимата, передает Kazpravda.kz

Договор доверительного управления, срок которого истек 7 января 2025 года, действовал с 7 ноября 2023 года.

С учетом изменения владельца акций столичного аэропорта в настоящее время ведется подготовка к заключению нового договора доверительного управления между акиматом столицы и ТОО «Terminals Astana Airport Management», добавили в городской администрации.

 

#Астана #акимат #аэропорт #баланс

Популярное

Все
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Миллиарды крутятся на зонах
Школьник меняет подходы к управлению ЖКХ
Ветерану Великой Отечественной войны Ыскаку Хусаинову исполнился 101 год
Осужденные осваивают рабочие профессии
В госсобственность вернули водно-спортивный комплекс
За что страдают дети?..
Робот «подвинул» ЧСИ
На угольных шахтах АО «Qarmet» внедряется система позиционирования
Кольсайский диссонанс
Готовь сани летом, а «лейку» – зимой
Ча-ча, раз, два, три
В целях реализации антикоррупционной политики
Сайгачьи стада: время трудных решений
Почему психологи уходят в частную практику?
Прирастает дачами Конаев
Мұзтау привлекает туристов
Сельский музыкант собрал коллекцию народных инструментов
Будьте здоровы!
Из города – в село
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
В Малибу горят дома звезд Голливуда
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
На языке текста и рисунка
Закон Республики Казахстан
История таксиста: адвокат раскрыла новые детали по делу Салтанат Нукеновой
Назначен новый министр юстиции
Сбалансированный подход
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
Извлечь металлы, переработать шлаки
Последовательность и верность традициям
Дорогу молодым!
Токаев примет участие в работе саммита в ОАЭ
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Директор LS Astana – о сборе и сортировке отходов: «Радует …
Крещенские купания: где и когда в Астане можно окунуться в …
Ярмарка вакансий, Трудовой форум: какие мероприятия проведу…
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]