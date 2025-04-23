Международный турнир по таеквондо пройдет в Астане
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В борьбу за призовые места вступят сильнейшие спортсмены из разных стран мира
Астана примет крупный международный турнир по таеквондо Kazakhstan Open G-1, сообщает Kazpravda.kz
По данным НОК, данное спортивное мероприятие, включенное в официальный календарь Всемирной федерации таеквондо (World Taekwondo), запланировано на 14–16 августа.
В течение трех дней на даянге встретятся лучшие кадеты, юниоры и взрослые спортсмены со всего мира. Местом проведения турнира станет Легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan.